أقمار صناعية تكشف دمار قواعد المسيرات والصواريخ في أصفهان والأهواز

أظهرت صور أقمار صناعية حديثة التقطت يوم 8 مارس/آذار 2026 عن آثار دمار في عدد من المنشآت العسكرية الإيرانية المرتبطة بالطائرات المسيرة والقدرات الصاروخية والبنية الجوية، في مؤشر على اتساع نطاق الضربات التي استهدفت مواقع عسكرية متعددة داخل البلاد.

وتظهر الصور التي التقطتها شركة "فانتور الأمريكية" دلالات واضحة على استهداف متزامن لعدة مواقع في محافظتي أصفهان والأهواز، شملت قاعدة للمسيرات ومطارا عسكريا ومجمعا صاروخيا تحت الأرض إلى جانب منشآت تابعة للحرس الثوري.

قاعدة المسيرات في الأهواز

تُظهر إحدى الصور آثار ضربات جوية متعددة داخل قاعدة للطائرات المسيرة في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران.

وتبدو فوهات انفجارية داكنة منتشرة على طول المدرج وساحات التشغيل داخل القاعدة، مما يشير إلى تعرض الموقع لسلسلة ضربات استهدفت البنية التشغيلية للطائرات المسيرة.

كما تظهر آثار الأضرار قرب مبان ومنشآت خفيفة داخل المجمع، إضافة إلى حُفَر انفجارية على جانبي المدرج، وهو نمط استهداف يوحي بمحاولة تعطيل قدرة القاعدة على تشغيل الطائرات المسيرة أو استخدامها في عمليات الإقلاع والهبوط.

أضرار داخل مطار أصفهان

وتكشف صورة أخرى نظرة عامة لمطار أصفهان، حيث تظهر عدة آثار انفجارات داكنة في مناطق من المدرج وساحات الوقوف القريبة من مرافق الخدمة داخل المطار.

ويشير توزع آثار الضربات قرب ساحات الطائرات ومناطق الدعم الأرضي إلى استهداف البنية التشغيلية للمطار، في خطوة قد تهدف إلى تعطيل استخدام المطار في الأنشطة العسكرية أو الحد من قدرته على دعم العمليات الجوية.

مجمع صاروخي داخل الجبال

وتظهر صورا أخرى مجمعا صاروخيا يقع في منطقة جبلية قرب أصفهان، يتضمن شبكة من الأنفاق المحفورة داخل سفوح الجبال.

وتكشف الصور وجود مداخل أنفاق محصنة تحيط بها تحصينات ترابية وحواجز هندسية، إضافة إلى شبكة طرق ومرافق دعم لوجستي تقود إلى تلك المداخل، مما يعكس تصميم الموقع ليكون محميا من الضربات الجوية التقليدية.

أضرار في ثكنة عسكرية للحرس الثوري

وفي موقع آخر داخل أصفهان، توثق صورة فضائية أضرارا في مجمع عسكري تابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني.

وتُظهر الصورة آثار انفجارات كبيرة في عدة نقاط داخل الساحات المفتوحة للمجمع، إضافة إلى أضرار لحقت ببعض المباني والمرافق التشغيلية داخله.

ويشير توزع الحفر الانفجارية بين المباني داخل المجمع إلى ضربات جوية دقيقة استهدفت أكثر من نقطة داخل الموقع، مما يعكس اتساع نطاق الاستهداف ليشمل منشآت عسكرية متعددة داخل المدينة.

ومنذ بدء التصعيد، توالت الضربات على مواقع متعددة داخل إيران، من بينها منشآت في طهران وكرمنشاه وبندر عباس وأصفهان، وسط تقارير عن استهداف قواعد صاروخية ومخازن أسلحة وبنية تحتية عسكرية حساسة.

وفي المقابل، أعلنت طهران تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف إسرائيلية وما تقول إنه قواعد أمريكية في المنطقة، في إطار الرد على الضربات التي أصابت أراضيها.