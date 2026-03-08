أخبار|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن بوست: فريق ترمب هاجم أوروبا عاما كاملا والآن ينشد دعمها في الحرب

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump talks with British Prime Minister Keir Starmer next to French President Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, European Commission President Ursula von der Leyen, NATO Secretary General Mark Rutte, Finland's President Alexander Stubb and German Chancellor Friedrich Merz as they walk during a meeting, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy (not pictured), at the White House in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY./File Photo
ترمب يستشعر الحاجة لدعم الأوروبيين الذين طالما قللت إدارته من شأنهم (رويترز)
Published On 8/3/2026

قالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب -التي اعتادت خلال العام الماضي التقليل من أهمية الحلفاء الأوروبيين- أصبحت الآن بحاجة إلى دعمهم السياسي واللوجستي في العمليات العسكرية التي تنفذها واشنطن بالتنسيق مع إسرائيل بهدف إضعاف النظام الإيراني.

ورغم أن الولايات المتحدة لم تطلب رسميا من الدول الأوروبية المشاركة في الهجوم على طهران، فإنها تسعى إلى استخدام القواعد الجوية والبنية اللوجستية في أوروبا لتسهيل عملياتها العسكرية، مما وضع العواصم الأوروبية في موقف سياسي حساس.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادة الأوروبيين حاولوا -منذ بداية الأزمة- الحفاظ على مسافة حذرة من الهجوم الأمريكي، إلا أنهم في الوقت ذاته بدؤوا في اتخاذ خطوات عسكرية دفاعية في المنطقة، مثل إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط لحماية قواعدهم ومواطنيهم ومصالحهم الاقتصادية، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط واحتمال اندلاع موجة لجوء جديدة نحو أوروبا.

وقد سمحت بعض الدول -مثل بريطانيا وفرنسا– باستخدام قواعدها لدعم العمليات الأمريكية بشروط محددة، في حين رفضت دول أخرى -أبرزها إسبانيا- الانخراط في هذا الدعم، مما أثار غضب ترمب الذي لوّح بإجراءات عقابية ضد مدريد، وقال "لقد استغرق الأمر 3 أو 4 أيام لنحدد أين يمكننا الهبوط. نحن متفاجئون جدا".

AKROTIRI, CYPRUS - MARCH 3: In this handout image provided by the UK Ministry of Defence, Image of RAF Typhoon and F-35B aircraft, seen here before operations across the Middle East, at RAF Akrotiri on March 3, 2026 in Akrotiri, Cyprus. British jets are protecting UK personnel and allied nations across the Middle East, shooting down hostile drones. RAF F-35B Lightnings, operating over Jordanian airspace, shot down uncrewed aerial systems in defence of Jordan marking the first time a British F-35 has destroyed a target on operations. The jets were supported by RAF Typhoons and a Voyager air-to-air refuelling aircraft. A British counter-drone team also intercepted uncrewed aerial vehicles in Iraqi airspace that were heading towards Coalition forces, protecting UK personnel operating in the area. Separately, an RAF Typhoon shot down an Iranian one-way attack drone directed at Qatar, operating as part of 12 Squadron the joint UK-Qatar squadron. These operations form part of the UK's broader commitment to regional security and an active commitment to protect our personnel and allies. (Photo by Sgt Lee Goddard - Handout/MoD Crown Copyright via Getty Images)
بريطانيا سمحت لواشنطن باستخدام قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني (غيتي)

ويُبرز المقال حالة الانقسام داخل أوروبا بشأن التعامل مع الأزمة، حيث تتراوح المواقف بين الدعم الحذر للولايات المتحدة كما في ألمانيا، والرفض العلني للحرب كما في إسبانيا، في حين يحاول معظم القادة الأوروبيين تبني موقف متوازن يجمع بين تجنب الصدام مع واشنطن والحفاظ على صورة الحياد السياسي.

مخاوف متزايدة

وترى مديرة معهد الشؤون الدولية في روما ناتالي توتشي أن هذا التوازن يجعل القادة الأوروبيين "نصف داخل الحرب ونصف خارجها"، متجاهلين قيمهم المعلنة ومائلين نحو دعم رئيس أمريكي لا يستطيعون التأثير عليه فعليا.

ويعكس هذا التباين هشاشة العلاقات عبر الأطلسي، خاصة في ظل الانتقادات الأوروبية لغياب التنسيق الأمريكي المسبق مع الحلفاء قبل شن الهجوم.

وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو أمام البرلمان إن الحرب في إيران بدأت "دون علم العالم"، ولم تكن قرارا "شارك فيه أحد"، مضيفا أنها "خارج قواعد القانون الدولي".

ومع ذلك تتزايد المخاوف الأوروبية من تداعيات الحرب، ليس فقط على استقرار الشرق الأوسط -كما تقول الصحيفة- بل أيضا على أمن أوروبا نفسها، إضافة إلى المخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وامتداد الصراع إلى قوى دولية أخرى.

وفي هذا السياق، يرى محللون أن القارة الأوروبية تجد نفسها مرة أخرى أمام معضلة المشاركة في صراع تقوده الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو خيار يظل غير شعبي لدى الرأي العام الأوروبي بعد التجارب المريرة في العراق وأفغانستان.

وفي الأخير، يعكس المقال صورة قارة أوروبية منقسمة ومترددة، تحاول الموازنة بين التزاماتها الأمنية مع الولايات المتحدة ومخاوفها من الانجرار إلى حرب جديدة، قد تكون عواقبها السياسية والاقتصادية والأمنية بعيدة المدى.

المصدر: واشنطن بوست

