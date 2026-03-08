نتنياهو: نخوض "حرب القيامة" ولدينا خطة للقضاء على النظام الإيراني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لديها "خطة منظمة للقضاء على النظام الإيراني"، مشيرا إلى أن المواجهة الجارية تمثل ما وصفها بـ"حرب القيامة" التي ستؤدي إلى إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط، ، بحسب تعبيره.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي بات -وفق قوله- يسيطر "بشكل كامل" على المجال الجوي الإيراني، وأن ذلك يعكس التفوق العسكري الذي حققته إسرائيل منذ بداية المواجهة، التي يضفي عليها طابعا دينيا، بحسب مراقبين.

وجاءت تصريحات نتنياهو في خطاب متلفز مساء السبت، عرض خلاله رؤيته لمسار العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، مؤكدا أن حكومته اتخذت قرارا بـ"تغيير جذري في موازين القوى" عقب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال إن تلك الأحداث دفعت إسرائيل إلى تبنّي إستراتيجية تقوم على شن "هجمات متتالية" بهدف إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية.

وأضاف أن هذه السياسة -وفق تقديره- أسهمت في "تحويل إسرائيل إلى دولة عظمى إقليمية"، مشددا على أن العمليات العسكرية الحالية تأتي في إطار مواجهة ما وصفه بالتهديد الوجودي الذي تمثله إيران.

مخاوف من إيران

وقال نتنياهو إن المرشد الإيراني الراحل علي خامئني تجاهل التحذيرات الإسرائيلية، وواصل تطوير أسلحة قال إن طهران كانت تخفيها تمهيدا لاستخدامها، وزعم أن هذه القدرات "كانت ستُستعمل لتدمير إسرائيل وأوروبا ودول أخرى"، مؤكدا أن قرار الهجوم على إيران جاء بهدف "إجهاض هذه التهديدات".

وتحدث نتنياهو عما وصفها بمخاوف لدى حكومته من احتمال أن تقدِم إيران على مهاجمة قواعد أمريكية في المنطقة ثم توسيع الهجمات لتشمل إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك شكَّل أحد الدوافع الرئيسية للتحرك العسكري المبكر.

وفي معرض حديثه عن نتائج العمليات في يومها الأول، قال نتنياهو إن القوات الإسرائيلية استهدفت القيادة الإيرانية، لافتا إلى اغتيال خامنئي وعدد كبير من القادة العسكريين، إضافة إلى "مئات من عناصر الحرس الثوري"، إلى جانب تدمير مقار حكومية ومنشآت صناعات عسكرية ومستودعات صواريخ وقاذفات للصواريخ الباليستية.

وأضاف أن العمليات العسكرية المستمرة تقوم "بإضعاف النظام الإيراني يوما بعد يوم"، وأن إسرائيل تنتهج النهج نفسه في جبهات أخرى في المنطقة، في إشارة إلى لبنان.

وفي هذا السياق، تطرَّق نتنياهو إلى الوضع في لبنان، داعيا الحكومة اللبنانية إلى نزع سلاح حزب الله.