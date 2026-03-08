أخبار|تحقق|إسرائيل

موجة تشويش إلكتروني تضرب الطيران والسفن في الشرق الأوسط

تصميم خاص - موجة تشويش إلكتروني تضرب الطيران والسفن في الشرق الأوسط
بيانات ملاحية ترصد اضطرابا فوق إسرائيل ودول الخليج (الجزيرة- الذكاء الاصطناعي)
حسن خضري
Published On 8/3/2026

تشهد أنظمة الملاحة الجوية والبحرية في الشرق الأوسط اضطرابا متزايدا مع تصاعد مؤشرات التشويش الإلكتروني على إشارات تحديد المواقع الجغرافية، في ظاهرة تبدو مرتبطة بتوسع مظاهر الحرب الإلكترونية بالتزامن مع المواجهة العسكرية المتصاعدة بين إيران وإسرائيل.

وأظهرت بيانات ملاحية من منصة (GPS Wise) المتخصصة في رصد التشويش على إشارات الملاحة الجوية، إلى جانب بيانات تتبُّع حركة الطيران من منصة "فلايت رادار"، ارتفاعا ملحوظا في مستويات التداخل على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في عدة مناطق بالشرق الأوسط.

بيانات ملاحية ترصد اضطرابا في حركة الطيران فوق دول الخليج (فلايت رادار)
بيانات ملاحية ترصد اضطرابا في حركة الطيران فوق دول الخليج (فلايت رادار)

ووفقا لتحليل أجرته "وحدة المصادر المفتوحة" في شبكة الجزيرة، امتد نطاق التشويش ليشمل مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط وشبه جزيرة سيناء، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تداخل ملحوظة في منطقة الخليج العربي، خصوصا بالقرب من الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتظهر الخرائط الملاحية تأثر عدد من الطائرات المدنية بهذه الاضطرابات، إذ سجلت البيانات تأثر 46 طائرة في المجال الجوي المحيط بدبي وأبوظبي بإشارات التشويش خلال فترة الرصد الحالية، في حين لم تسجل أي حالات مماثلة قبل اندلاع المواجهة العسكرية في المنطقة.

بيانات ملاحية ترصد اضطرابا في إسرائيل والخليج (منصة GPS wise)
بيانات ملاحية ترصد اضطرابا في إسرائيل والخليج (منصة GPS wise)

وتعكس البيانات الملاحية ظهور مسارات غير منطقية للطائرات، إلى جانب تسجيل قفزات مفاجئة في مواقعها على الخرائط الرقمية، وهي مؤشرات ترتبط عادة بتأثر أنظمة الملاحة الجوية بإشارات التشويش أو التداخل الإلكتروني الذي يؤثر على دقة نظام تحديد المواقع.

ولا يقتصر تأثير هذه الظاهرة على المجال الجوي فقط، إذ تشير بيانات منصة "مارين ترافيك" المتخصصة في تتبُّع حركة السفن إلى أن آثار التشويش امتدت أيضا إلى الملاحة البحرية.

بيانات ملاحية ترصد اضطرابا لحركة السفن في مضيق هرمز (مارين ترافيك)
بيانات ملاحية ترصد اضطرابا لحركة السفن في مضيق هرمز (مارين ترافيك)

ففي بعض الحالات أظهرت الخرائط الملاحية سفنا في مواقع برية بعيدة عن مساراتها الفعلية في البحر، وهي ظاهرة ترتبط عادة بما يعرف بالتلاعب أو التشويش على إشارات نظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، وهو النظام الذي تعتمد عليه السفن لتبادل معلومات الموقع والاتجاه مع مراكز المراقبة البحرية.

وبمقارنة زمنية مع بيانات يوم 27 فبراير/شباط 2026، أي قبل اندلاع المواجهة العسكرية بيوم واحد، تظهر الخرائط الملاحية ارتفاعا واضحا في معدلات التشويش فوق المناطق المحيطة بإسرائيل وشرق المتوسط، إضافة إلى تسجيل تداخل جديد في المجال الجوي للخليج.

التشويش يتمدد جوا وبحرا.. بيانات ملاحية ترصد اضطرابا في إسرائيل والخليج (منصة GPS wise)
التشويش يتمدد جوا وبحرا.. بيانات ملاحية ترصد اضطرابا في إسرائيل والخليج (منصة GPS wise)

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع عودة جزئية لحركة الطيران في عدد من دول المنطقة، بينها الإمارات وقطر وسلطنة عمان، بعد موجة إغلاقات للمجالات الجوية خلال الأيام الأولى من التصعيد العسكري.

وتستخدم تقنيات التشويش أو التداخل الإلكتروني عادة ضمن أدوات الحرب الإلكترونية التي تلجأ إليها الجيوش لإرباك الصواريخ الموجهة والطائرات المسيّرة التي تعتمد على إشارات الأقمار الصناعية في تحديد مساراتها.

ومع اتساع نطاق هذه الظاهرة في عدة مناطق من الشرق الأوسط، تشير البيانات الملاحية إلى أن تأثيرات الحرب الإلكترونية لم تعد مقتصرة على الأهداف العسكرية فقط، بل بدأت تمتد أيضا إلى مسارات الملاحة المدنية جوا وبحرا، في مؤشر جديد على اتساع رقعة التأثيرات التقنية للصراع الدائر في المنطقة.

المصدر: مواقع إلكترونية

