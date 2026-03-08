مقتل جنديين إسرائيليين وقصف إسرائيلي لعمق بيروت لأول مرة

قُتل 23 لبنانيا اليوم الأحد جراء استهداف إسرائيلي لفندق وسط العاصمة بيروت وبناية سكنية في بلدة بجنوب البلاد، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده جراء استهداف جرافة من نوع "دي 9" في الجنوب اللبناني.

وتشير التفاصيل إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت شقة في فندق رمادا في منطقة الروشة وسط بيروت مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين، في أول هجوم يستهدف عمق العاصمة اللبنانية منذ استئناف العمليات العسكرية بين إسرائيل وحزب الله.

من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي أن الضربة استهدفت "قادة مركزيين في فيلق القدس الإيراني". وقال في بيان له "كان قادة فيلق لبنان التابع لفيلق القدس يعملون على دفع مخططات إرهابية ضد دولة ⁠إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية، ⁠بالتوازي مع نشاط الحرس الثوري الإيراني في إيران".

ويؤوي الفندق المستهدف نازحين فرّوا من الحرب في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لوكالة رويترز.

كما قتل 19 لبنانيا بغارة جوية إسرائيلية استهدفت بناية سكنية من ثلاثة طوابق في بلدة صير الغربية بقضاء النبطية في جنوب لبنان، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "العدو الإسرائيلي يواصل ارتكاب المزيد من مجازره الدموية في البلدات الجنوبية".

وليلًا، قتل الجيش الإسرائيلي 15 شخصا بسلسلة غارات جوية على العاصمة بيروت وثلاث بلدات بالجنوب، بحسب وكالة الأنباء ووزارة الصحة اللبنانيتين.

خسائر إسرائيلية

وفي سياق المواجهة مع حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده أحدهما من سلاح الهندسة بقصف جرافة عسكرية في جنوب لبنان، ودوّت صفارات الإنذار في حيفا وخليجها بعد رصد صواريخ أُطلقت من لبنان.

من جانبه، قال حزب الله إنه استهدف بمسيّرات مدينة نهاريا للمرة الثانية اليوم، إضافة إلى استهداف قاعدة حيفا البحرية بالصواريخ.

إعلان

وجدد الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنذاره للبنانيين المقيمين جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم والتوجه فورا إلى شمال النهر، تمهيدا لاستهداف جديد يعتزم القيام به.

جاء ذلك في منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس، الذي ادعى أن "نشاطات حزب الله تدفع الجيش الإسرائيلي إلى العمل ضده بقوة في تلك المنطقة".

هجوم ونزوح

وخلال الأسبوع الجاري، سجل 454 ألف لبناني أنفسهم على أنهم نازحون، وفقا لوزيرة الشؤون والتنمية الاجتماعية اللبنانية حنين السيد.

وذكرت الوزيرة أن نحو⁠ 100 ألف ⁠شخص ⁠موجودون في ملاجئ حكومية.

ومنذ الاثنين الماضي، تسبب الهجوم الإسرائيلي المتصاعد على لبنان في مقتل أكثر من 300 شخص، ونزوح مئات الآلاف، وتدمير مبان سكنية ودينية وبنى تحتية.

واتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان يوم الاثنين، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي هجوما متواصلا على إيران، خلَّف ما لا يقل عن 1230 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.