في أول اتصال لمسؤول غربي.. ماكرون يطالب بزشكيان بوقف استهداف دول المنطقة

تحدَّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا، اليوم الأحد، إلى نظيريه الأمريكي دونالد ترمب والإيراني مسعود بزشكيان، عشية توجُّهه إلى قبرص في ظل الحرب في الشرق الأوسط.

وماكرون أول مسؤول غربي يتحدث إلى بزشكيان منذ اندلاع الحرب. وبينما لم يكشف عن أي تفاصيل بشأن محادثته مع ترمب، قال الرئيس الفرنسي في منشور على منصة إكس "شدَّدت على ضرورة أن توقف إيران ضرباتها ضد دول المنطقة فورا".

ولفت إلى أنه "يجب على إيران أيضا ضمان حرية الملاحة عبر وضع حد لإغلاقها مضيق هرمز".

وأعرب الرئيس الفرنسي لنظيره الإيراني مجددا عن "قلقه البالغ إزاء تطوير إيران لبرنامجيها النووي والباليستي، وإزاء مجمل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الأزمة الحالية نجمت عن ذلك".

وشدَّد ماكرون على وجوب "ضمان سلامة سيسيل كولر وجاك باريس الموجودَين حاليا في حرم السفارة الفرنسية، وعودتهما إلى فرنسا"، واصفا ذلك بأنه "أولوية مطلقة".

وبعد احتجاز استمر أكثر من ثلاث سنوات، حُكم على الفرنسيَّين في أكتوبر/تشرين الأول بالسجن 20 و17 عاما على التوالي بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، ثم أُفرج عنهما في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، لكنهما وُضعا قيد الإقامة الجبرية في السفارة مع منعهما من مغادرة الأراضي الإيرانية.