غانا تناشد الأمم المتحدة ضمان أمن جنودها في لبنان

لم يذكر بيان القوات المسلحة الغانية الجهة التي أطلقت الصواريخ (وكالة الأنباء الأوروبية)
أعلنت القوات المسلحة الغانية أن مقر كتيبتها المشاركة في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) تعرض أمس الأول الجمعة لهجوم صاروخي، أدى إلى إصابة اثنين من جنودها بجروح خطيرة، فيما تعرض ثالث لصدمة نفسية. وقالت القوات المسلحة الغانية إن وزارة الخارجية الغانية تقدمت باحتجاج رسمي لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مطالبة بضمان أمن جنودها المنتشرين ضمن مهمة حفظ السلام.

وأكدت أكرا أن مشاركتها في بعثات الأمم المتحدة تأتي ضمن التزامها بدعم السلم والأمن الدوليين، لكنها شددت على أن أمن جنودها يجب أن يكون أولوية قصوى. وأوضحت أن استهداف قواتها يثير قلقا بالغا ويضع علامات استفهام حول قدرة المنظمة الدولية على حماية عناصرها في مناطق النزاع. كما شددت الخارجية الغانية على أن بلادها لن تتراجع عن دورها في حفظ السلام، لكنها تنتظر من الأمم المتحدة إجراءات ملموسة لضمان سلامة جنودها. ولم يذكر بيان القوات المسلحة الغانية الجهة التي أطلقت الصواريخ.

ويأتي الحادث في ظل دخول لبنان دائرة المواجهات الإقليمية بعد جولة جديدة من التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله، مما عقّد مهمة يونيفيل وزاد من المخاطر على عناصرها، وهو ما يجعل دعوة غانا إلى حماية جنودها جزءا من نقاش أوسع حول مستقبل بعثات الأمم المتحدة في مناطق النزاع.

المصدر: الجزيرة + رويترز

