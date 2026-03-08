أمير قطر باتصال مع ترمب: انعكاسات خطيرة للتصعيد على الأمن الدولي

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحثا فيه تطورات الأوضاع واستمرار الاعتداءات الإيرانية.

وقال الديوان الأميري في دولة قطر -في بيان- إن الاتصال بين أمير قطر والرئيس الأمريكي بحث الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن.

وأضاف البيان أن أمير قطر شدَّد على أن قطر ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، وعلى أهمية احتواء الأزمة وتكثيف المساعي الدبلوماسية.

وأكد أمير قطر أن التصعيد ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الدولي.

كما أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم المسارات السياسية التي من شأنها معالجة التوترات الراهنة وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.