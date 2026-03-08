عاجل | وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر بحث في اتصال هاتفي مع ترمب تطورات الأوضاع واستمرار الاعتداءات الإيرانية.

عاجل | وكالة الأنباء القطرية: الاتصال بين أمير قطر وترمب بحث الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن.

عاجل | وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر أكد في اتصال مع ترمب أن التصعيد ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الدولي.

عاجل | وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر شدد في اتصال مع ترمب على أهمية احتواء الأزمة وتكثيف المساعي الدبلوماسية.

عاجل | وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر شدد على أن قطر ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.

التفاصيل بعد قليل..