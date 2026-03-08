عاجلعاجل,
عاجل | وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر بحث في اتصال هاتفي مع ترمب تطورات الأوضاع واستمرار الاعتداءات الإيرانية
Published On 8/3/2026|
آخر تحديث: 00:19 (توقيت مكة)
عاجل | وكالة الأنباء القطرية: الاتصال بين أمير قطر وترمب بحث الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن.
عاجل | وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر أكد في اتصال مع ترمب أن التصعيد ستكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الدولي.
عاجل | وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر شدد في اتصال مع ترمب على أهمية احتواء الأزمة وتكثيف المساعي الدبلوماسية.
عاجل | وكالة الأنباء القطرية: أمير قطر شدد على أن قطر ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة