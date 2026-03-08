استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جثث 6 جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب الدائرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى اختيار رئيس في إيران "لا يقودها إلى مزيد من الحروب"، وأنه لا يريد تدخُّل الأكراد في إيران.

وردّا على سؤال إن كانت الولايات المتحدة قصفت مدرسة إيرانية، قال ترمب إن "إيران هي من نفَّذت ذلك"، نافيا أي علاقة لواشنطن بالحادث.

واستبعد ترمب أي دعم روسي لإيران قائلا "لا مؤشرات حاليا على وجود دعم" في هذا السياق، ولفت إلى أن بلاده ستبدأ بإعادة ملء الاحتياطي النفطي الإستراتيجي "في الوقت المناسب".

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة تحقق "انتصارا كبيرا" في الحرب ضد إيران، مؤكدا نجاح قواته في "التدمير الكامل لإمبراطورية الشر"، مشددا على أن واشنطن لا تحتاج لمن ينضم إلى الحروب بعد أن تكون قد حققت النصر بالفعل.

وأضاف أن بريطانيا بدأت أخيرا بالتفكير في إرسال حاملتَي طائرات إلى الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني (كير ستارمر) بأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى الحاملتين "لكننا لن ننسى"، وفق قوله.

وأوضح ترمب أن العملية العسكرية داخل إيران ستستمر بعض الوقت، مشيرا إلى أن الحرب تسير على نحوٍ "لا يُصدَّق وفي أفضل حالاتها" حتى الآن.

كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة "دمرت سلاح الجو الإيراني وقضت على جميع طائراته ودمرت معظم صواريخ إيران"، وإن طهران "لم تعد قادرة على إطلاقها بالوتيرة نفسها"، مشيرا إلى استهداف مناطق التصنيع المرتبطة بها.