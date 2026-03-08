عاجل | ترمب يستقبل جثامين 6 أمريكيين قتلوا في الحرب مع إيران

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جثامين 6 جنود أمريكيين قُتلوا في الحرب الدائرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده تسعى إلى اختيار رئيس في إيران "لا يقودها إلى المزيد من الحروب" ، وأنه لا يريد تدخل الأكراد في إيران.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قصفت مدرسة إيرانية، قال ترمب إن "إيران هي من نفّذت ذلك"، نافياً أي علاقة لواشنطن بالحادث.

واستبعد ترمب أي دعم روسي لإيران قائلا "لا مؤشرات حالياً على وجود دعم" في هذا السياق، ولفت إلى أن بلاده ستبدأ في إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي "في الوقت المناسب".