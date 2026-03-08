عاجل,
أخبار

عاجل | ترمب لأي بي سي: يجب على المرشد الجديد في إيران أخذ موافقتنا لنتأكد من أننا لن نضطر للعودة كل 10 سنوات

Published On 8/3/2026
آخر تحديث: 18:43 (توقيت مكة)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشبكة "أي بي سي":

  • المرشد الجديد في إيران لن يستمر طويلا إذا لم يحصل على موافقتنا.
  • يجب على المرشد الجديد أخذ موافقتنا لنتأكد من أننا لن نضطر للعودة كل 10 سنوات
  • لا أريد أن يضطر الناس للعودة بعد 5 سنوات وتكرار الأمر نفسه والسماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
  • سأوافق على اختيار قائد جديد حتى لو كانت له صلات بالنظام السابق وهناك العديد من المؤهلين
  • إيران كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله وكانت على وشك شن هجوم لذلك

 

المصدر: الجزيرة

