ماكرون يؤكد تضامن بلاده مع قطر في اتصال هاتفي مع الشيخ تميم

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أدان مواصلة "العدوان الإيراني الغاشم" على قطر ودول المنطقة، وما يمثله من تهديد لأمنها واستقرارها وسيادتها.

وأوضح الديوان الأميري أن ماكرون أكد تضامن فرنسا الكامل مع قطر في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تتعرض لها، مشيدا بفعالية القوات المسلحة القطرية في تعزيز الأمن وحماية كل من على أراضيها، بما في ذلك المقيمون الفرنسيون.

كما أكد الجانبان أهمية ضمان استقرار إمدادات الطاقة وحرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الدفاعي القائم بين البلدين، مجددين التزامهما بمواصلة الشراكة الإستراتيجية الراسخة بينهما.

وشدد الجانبان على أن تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة يقتضي خفض التصعيد، وتغليب الحوار والمسارات الدبلوماسية في معالجة التحديات الراهنة.