هجمات إيران على الخليج.. مقتل شخصين بالسعودية وحريق بمطار الكويت

⁠أعلنت السلطات السعودية مقتل شخصين وإصابة ⁠12 آخرين من المقيمين ⁠جراء سقوط مقذوف على منطقة سكنية في محافظة الخرج ‌اليوم الأحد، فيما قالت الكويت إنها تمكنت من السيطرة على حريق بخزاني وقود في مطار الكويت، وذلك في ظل الهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

فقد ذكر الدفاع المدني السعودية، في بيان على منصة إكس، أن المقذوف العسكري سقط على موقع سكني تابع لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، ما نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنغلاديشية، وإصابة 12 مقيما من الجنسية البنغلاديشية، إلى جانب أضرار مادية.

وقال الحرس ⁠الثوري الإيراني في وقت سابق ⁠اليوم إنه استهدف أنظمة ⁠رادار في ⁠مواقع من بينها الخرج في السعودية.

وفي الكويت، ⁠قالت ⁠قوة الإطفاء العام، اليوم، في منشور ⁠على إكس إن ضابطين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، لقيا ⁠حتفهما "أثناء أداء واجبهما".

ولم ⁠تقدم تفاصيل عن ⁠ملابسات وفاتهما، لكن ⁠الكويت كانت تعترض طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها إيران عقب ‌هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران.

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب أن فرق الإلطفاء تمكنت صباح اليوم الأحد من السيطرة على حريق اندلع بخزاني وقود في مطار الكويت الدولي بعد تعرض الموقع لهجوم "ضمن الهجمات المعادية التي استهدفت البلاد".

وأوضح الغريب أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية فقط دون وقوع خسائر في الأرواح.