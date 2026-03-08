عاجل.. الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني نتج عنه حالتا وفاة وإصابة ١٢ مقيما في محافظة الخرج

الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني نتج عنه حالتا وفاة وإصابة ١٢ مقيما في محافظة الخرج

الدفاع المدني السعودي: المقذوف العسكري سقط على موقع سكني تابع لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج // نتج عنه حالتا وفاة من الجنستين الهندية والبنغلاديشية وإصابة ١٢ مقيما من الجنسية البنغلاديشية و أضرار مادية

التفاصيل بعد قليل..