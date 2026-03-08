عاجل.. الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني نتج عنه حالتا وفاة وإصابة ١٢ مقيما في محافظة الخرج
Published On 8/3/2026|
آخر تحديث: 19:26 (توقيت مكة)
الدفاع المدني السعودي: المقذوف العسكري سقط على موقع سكني تابع لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج // نتج عنه حالتا وفاة من الجنستين الهندية والبنغلاديشية وإصابة ١٢ مقيما من الجنسية البنغلاديشية و أضرار مادية
المصدر: الجزيرة