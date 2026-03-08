دول الخليج تتعرض لهجمات جديدة بالصواريخ والمسيّرات

تعرضت دول خليجية لمزيد من عمليات الاستهداف بالصواريخ والطائرات المسيّرة، إذ أعلنت وزارة الدفاع القطرية التصدي لصواريخ قادمة من إيران، فيما قالت السعودية إنها اعترضت ودمرت 6 مسيرات شرق الرياض.

وقالت وزارة الدفاع القطرية إن الدفاعات الجوية تصدت لـ6 صواريخ باليستية، وسقط 2 في المياه الإقليمية وآخران بمنطقة غير مأهولة دون خسائر.

وأضافت الوزارة أنه تم التصدي -يوم السبت أيضا- لصاروخيْ كروز من إيران.

وشددت على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية الدولة وأراضيها.

استهداف البنية التحتية

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 6 مسيرات شرق الرياض. كما تم اعتراض وتدمير 8 مسيرات بعد دخولها للمجال الجوي في وقت سابق من يوم السبت.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية بأن صاروخا باليستيًّا -كان يستهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم قوات أميركية- سقط "في منطقة غير مأهولة".

وكانت الوزارة أعلنت أنها دمّرت ثلاثة صواريخ باليستية كانت متجهة نحو هذه القاعدة، بالإضافة إلى 17 طائرة مسيرة كانت تستهدف حقل الشيبة النفطي في جنوب شرقي المملكة.

وفي الكويت، قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت من جديد بالتزامن مع اعتراضات جوية، وسماع دويّ انفجارات في شمالي البلاد.

وأشارت وزارة الدفاع الكويتية إلى أن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع هجمات صاروخية ومسيرات معادية.

وقال الجيش الكويتي إنه تعامل -فجر اليوم الأحد- مع موجة طائرات مسيرة معادية اخترقت أجواء البلاد.

وأضاف أن خزانات وقود تابعة لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بمسيرات في استهداف مباشر للبنية التحتية.

ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن عدوانا إيرانيا استهدف منشأة قرب ميناء سلمان، مضيفة أن الدفاع المدني باشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.

كما أعلنت الوزارة إصابة شخص ووقوع أضرار في محال تجارية جراء سقوط شظايا صاروخ في الشارع العام بالعاصمة المنامة.