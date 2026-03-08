مقتل 14 فردا من عائلة واحدة.. الجزيرة ترصد الدمار في صير الغربية جنوبي لبنان

شهدت بلدة صير الغربية في محافظة النبطية جنوب لبنان، صباح الأحد، هجوما واسعا من قبل القوات الإسرائيلية، أسفر عن سقوط 18 قتيلا وعدد كبير من الجرحى، فيما تحولت المباني المستهدفة إلى ركام.

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم من موقع الحدث، أن القصف استهدف مبنى مكونا من 3 طوابق بصاروخين، ما أدى إلى مقتل 14 شخصا من عائلة واحدة، بالإضافة إلى وقوع جرحى، في حين دُمّر مبنى ثانٍ في البلدة وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وأضاف أن فرق الإسعاف والدفاع المدني عملت لساعات على انتشال الجثامين ونقل الجرحى إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن البلدة الصغيرة التي يقطنها نحو 4 آلاف شخص، باتت شبه فارغة بسبب تكرار الهجمات ورفض بعض السكان المغادرة رغم التهديدات.

وأوضح إبراهيم أن هذه الغارات ليست معزولة، بل جزءا من سلسلة استهدافات متكررة تشمل جنوب لبنان، بما في ذلك ضاحية بيروت الجنوبية وصيدا وأقصى البقاع، موضحا أن المدنيين الذين اختاروا البقاء يتعرضون لمجازر مباشرة، في حين يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي تحليقه في الأجواء بمساندة مسيرات.

وأشار إبراهيم إلى أن الكلفة البشرية للاعتداءات الإسرائيلية كبيرة جدا، حيث يسقط أكثر من 50 قتيلا يوميا بحسب وزارة الصحة اللبنانية، مع تزايد أعداد الجرحى وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات، مؤكدا أن ما تشهده صير الغربية اليوم يعكس واقعا مأساويا يشمل العديد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وليلًا، قتل الجيش الإسرائيلي 15 شخصا، في سلسلة غارات جوية على العاصمة بيروت و3 بلدات بالجنوب، بحسب وكالة الأنباء ووزارة الصحة اللبنانيتين.

اتساع رقعة الحرب

والسبت قتل الجيش الإسرائيلي 55 شخصا، بينهم أطفال، جراء سلسلة غارات على أنحاء متفرقة شرقي وجنوبي لبنان.

واتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان الاثنين، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف ما لا يقل عن 1230 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

والاثنين هاجم حزب الله موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري الساري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، كما بدأت الثلاثاء توغلا بريا محدودا بالجنوب.

وإجمالا، تسبب العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان في مقتل أكثر من 300 شخص، ونزوح مئات الآلاف، وتدمير مبان سكنية ودينية وبنى تحتية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.