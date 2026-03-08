صور فضائية ترصد حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد في البحر الأحمر

أظهرت صور أقمار صناعية التقطها القمر الصناعي الأوروبي سينتينال-2 (Sentinel-2) صباح السبت 7 مارس/آذار 2026 موقع حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد (USS Gerald R. Ford) في البحر الأحمر، في ظل التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وبحسب تحليل جغرافي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تظهر الحاملة في موقع قبالة سواحل مدينة الوجه التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب السعودية.

وتبعد الحاملة نحو 70 كيلومترا عن الساحل السعودي، ونحو 132 كيلومترا عن مدينة بورت غالب المصرية على الساحل الغربي للبحر الأحمر.

ويشير تموضع الحاملة في هذا الموقع إلى وجود عسكري أمريكي متقدم في الجزء الشمالي من البحر الأحمر، وهو ممر بحري حيوي يربط بين قناة السويس ومضيق باب المندب، ويعد من أكثر خطوط الملاحة حساسية في المنطقة، خصوصا في ظل التوترات العسكرية المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتعد جيرالد فورد أحدث حاملة طائرات في الأسطول الأمريكي، وتمثل منصة بحرية متكاملة للعمليات الجوية والبحرية، إذ تستطيع حمل عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم، إلى جانب أنظمة دفاعية متقدمة وقدرات قيادة وسيطرة واسعة.

وكانت صور أقمار صناعية سابقة قد أظهرت موقع حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن (USS Abraham Lincoln) في بحر العرب على بعد نحو 185 كيلومترا من السواحل العمانية، ونحو 320 كيلومترا من السواحل الإيرانية.

ويعكس انتشار حاملتي الطائرات في موقعين متباعدين نسبيا في البحر الأحمر وبحر العرب نمطا من إعادة تموضع القوات البحرية الأمريكية في الإقليم، بما يتيح تغطية مساحات واسعة من الممرات البحرية الإستراتيجية الممتدة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترا عسكريا متصاعدا، مع تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل، وتزايد الحضور العسكري للقوات الأمريكية في عدد من المناطق الحيوية المرتبطة بأمن الملاحة الدولية وحماية طرق الطاقة والتجارة العالمية.