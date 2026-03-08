سقوط صاروخ شمالي إسرائيل وهجمات جديدة على إيران

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت فجر اليوم الأحد في عشرات البلدات شمال ووسط إسرائيل، في حين تجددت الهجمات الإسرائيلية على مدن إيرانية.

وأفادت القناة الـ12 بسقوط أحد الصواريخ في "منطقة مفتوحة" وإطلاق إنذارات في الجليل والكرمل ووادي عارة، إضافة إلى مدينة نهاريا ومحيطها في الجليل الغربي.

كما قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن صاروخاً سقط في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل، مشيرة إلى إصابة شخص خلال التدافع نحو الملاجئ، فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوّت في كريات شمونا بالجليل الأعلى.

وفي إيران، قالت وكالة تسنيم نقلا عن معاون محافظ قم إن مبنى سكنيا في المدينة تعرّض لهجوم نفّذه "الأعداء"، وذلك بعد أن أفاد التلفزيون الإيراني بوقوع "عدوان إسرائيلي" على مدينة ري جنوب طهران، موضحا أن الهجوم استهدف مبنى سكنيا.

وقد اندلعت حرائق واسعة في طهران، بعد استهداف خزانات وقود مساء السبت، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بدأ في قصف منشآت تخزين الوقود في العاصمة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن تل أبيب وسعت دائرة أهدافها داخل إيران لتشمل منشآت نفطية، في مؤشر على تصعيد يستهدف قطاع الطاقة.

ومن جهتها، أكدت وكالة "فارس" أن مواقع نفطية عدة غرب طهران تعرضت للقصف، قبل أن يعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجوم صاروخي على مصفاة نفط في حيفا، قائلاً إن قواته أصابت المصفاة بصواريخ "خيبر شكن" رداً على استهداف منشآت الطاقة في طهران.

ويأتي هذا ضمن المواجهات المستمرة منذ أكثر من أسبوع، إذ تشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات مكثفة داخل إيران أسفرت عن مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، في حين تواصل طهران إطلاق الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل وتنفيذ هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة.