أخبار|إسرائيل

صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و126

A man gestures next to bodies placed in graves during a mass burial of unidentified Palestinians, whose bodies were released after being held in Israel during the war, in Deir Al-Balah, in the central Gaza Strip, February 13, 2026. REUTERS/Mahmoud Issa
مقابر جماعية لدفن الشهداء في غزة (رويترز)
Published On 8/3/2026

حفظ

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، إن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 72 ألفا و126 شهيدا، و171 ألفا و809 مصابين.

وأضافت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "3 شهداء، بينهم شهيد جديد واثنين انتُشلا من تحت الأنقاض، و4 إصابات"، دون الإشارة إلى ملابسات سقوط الضحايا الجدد.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تُواصل إسرائيل ارتكاب خروقات يومية بالقصف وإطلاق النيران ما يسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 641 شهيدا، و1711 مصابا.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: وكالة الأناضول

إعلان