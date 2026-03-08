صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 72 ألفا و126

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، إن حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفعت إلى 72 ألفا و126 شهيدا، و171 ألفا و809 مصابين.

وأضافت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية "3 شهداء، بينهم شهيد جديد واثنين انتُشلا من تحت الأنقاض، و4 إصابات"، دون الإشارة إلى ملابسات سقوط الضحايا الجدد.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تُواصل إسرائيل ارتكاب خروقات يومية بالقصف وإطلاق النيران ما يسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية للاتفاق منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى 641 شهيدا، و1711 مصابا.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.