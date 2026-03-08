سماء سوداء وأمطار زيتية.. كيف بدا صباح طهران بعد قصف منشآت النفط؟

استيقظت العاصمة الإيرانية طهران على سماء تغطيها سحب سوداء شديدة الكثافة، وذلك بعد ليلة شهدت ضربات جوية إسرائيلية واسعة النطاق استهدفت الأجزاء الجنوبية والغربية من المدينة، وأصاب القصف منشآت ومرافق نفطية، مما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة وانتشار سحب من الدخان على مساحات شاسعة.

وتداولت حسابات إيرانية ومنصات إعلامية مشاهد وصورا التُقطت في الساعات الأولى من صباح اليوم، توثق هطل أمطار سوداء وزيتية فوق العاصمة، وهو ما وصفه بعض السكان في منصات التواصل بأنه أمطار نفطية ملوثة.

وتشير بيانات الطقس في طهران إلى أن الأجواء غائمة بالفعل مع احتمال لتساقط قطرات خفيفة من المطر، حيث بلغت درجة الحرارة 13 درجة مئوية، وتحولت المياه الصافية إلى قطرات سوداء تترك آثار التلوث فوق الشوارع والسيارات وفي كل مكان.

وفي وصف ميداني لهذا الحدث، قال مراسل الجزيرة صهيب العصا من العاصمة طهران: "ضوء الفجر أظهر لنا المشهد بصورة غريبة، مشهد دخان يملأ سماء طهران بسبب اشتعال مصفاة النفط في المنطقة الجنوبية. ما أشاهده بالعين المجردة مشهد يثير الاستغراب، هذا الدخان قادم من مصفاة النفط، وهو دخان أسود، بقيت نيرانه تشتعل طوال الليل، حتى إن الجبال الشمالية لطهران لم تعد تظهر في الصورة".

وتطابق هذا المشهد مع رسالة مراسل شبكة "سي إن إن" الأمريكية فريدريك بليتجن، حيث أضاف تفاصيل أخرى بالقول: "أود الإشارة إلى أمر آخر، فالسماء تمطر في الوقت الراهن، لكن مياه الأمطار تبدو سوداء بالكامل، وكأنها مشبعة بالمواد النفطية. وإذا نظرنا إلى الجدار هنا، يمكن ملاحظة أن المياه التي تسيل تحمل اللون الأسود كذلك. هذا هو المشهد المتجسد هذا الصباح، حيث تهطل أمطار ملوثة بالنفط في الوقت الحالي فوق العاصمة الإيرانية".

وإزاء هذه التطورات، وجهت منظمة حماية البيئة الإيرانية دعوة رسمية للمواطنين من أجل تجنب الأماكن المفتوحة، وعدم الخروج من منازلهم إلا عند الضرورة القصوى، بسبب تلوث الهواء في طهران نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وعلى الصعيد الميداني لتوضيح حجم الأضرار، صرح مدير الشركة الوطنية لتوزيع الوقود في إيران بأن الغارات أصابت أربع منشآت لتخزين النفط، إلى جانب مركز معني بالمنتجات البترولية في طهران ومحافظة البرز.