زيلينسكي: خبراء مسيّرات أوكرانيون إلى الشرق الأوسط غدا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن خبراء مسيرات من بلاده سيصلون إلى الشرق الأوسط غدا للمساعدة في التصدي للمسيرات الإيرانية، مؤكدا أن لدى بلاده "خبرة فريدة" في التصدي لهذه المسيرات، في الوقت الذي يأمل فيه الحصول، في مقابل ذلك، على صواريخ دفاع جوي أمريكية الصنع.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع ضيفه رئيس الوزراء الهولندي روب يتن في كييف، قال زيلينسكي "أعتقد أنه في الأسبوع المقبل، عندما يكون الخبراء في الموقع، سينظرون في الوضع ويقدمون المساعدة"، مضيفا "نرغب بشدة أن تكون هذه فرصة لكلا الجانبين".

وقال زيلينسكي إن كييف تتمتع بخبرة فريدة في التصدي للطائرات المسيرة التي تستخدمها إيران في هجمات تشنها على دول في الشرق الأوسط.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لبيع مسيرات اعتراضية لا يستخدمها الجيش الأوكراني، وستتوجه المجموعة الأولى من المدربين العسكريين الأوكرانيين إلى الشرق الأوسط غدا الاثنين.

وبينما لم يصدر أي تأكيد رسمي، سواء من الولايات المتحدة أو من دول الخليج، بأنها طلبت المساعدة من أوكرانيا، أشار زيلينسكي إلى أنهم "يأتون بوسائل المساعدة"، مضيفا ‌أن أوكرانيا ستوفر الخبرة في التصدي للطائرات المسيرة من طراز شاهد وصواريخ كروز.

وعندما سُئل كيف ستساعد بلاده الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج على صد الطائرات المسيّرة، قال "من السابق لأوانه قول أي شيء آخر في هذه المرحلة".

وقالت شركات أوكرانية تصنع طائرات مسيرة اعتراضية ‌رخيصة، إن لديها القدرة على التصدير بكميات كبيرة.

وتأمل أوكرانيا أن تزيد أزمة الشرق الأوسط من نفوذها لدى الحلفاء عبر إظهار أن الخبرة التي اكتسبتها خلال الحرب مع روسيا، والمستمرة منذ نحو 4 سنوات، قد تكون ذات قيمة كبيرة لأمن الشركاء على الأمد الطويل.

نقص الباتريوت

وتواجه أوكرانيا نقصا في الذخيرة الباهظة لنظام باتريوت الأمريكي للدفاع الجوي، وتخشى من أن تؤدي حرب طويلة في الشرق الأوسط إلى تعطيل الإمدادات بشكل أكبر.

وعرض زيلينسكي، الثلاثاء الماضي، على حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مبادلة بعض صواريخهم للدفاع الجوي بطائرات مسيّرة اعتراضية أوكرانية الصنع، قال إنها ستوفر لهم حماية من هجمات المسيّرات الإيرانية.

يُذكر أن هولندا مانح مهم لبرنامج "بورل" الذي تشتري أوروبا من خلاله أسلحة أمريكية لأوكرانيا، إذ ساهمت حتى الآن بمبلغ 870 مليون دولار فيه.

وأكد الرئيس الأوكراني في وقت سابق أن "بورل" لا يزال يعمل رغم اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وفي منشور له على منصة إكس قال زيلينسكي "من المهم أن ننتج الأسلحة مع هولندا، وسنواصل بالتأكيد هذا العمل المشترك ونوسعه". وأضاف أنهما ناقشا الاستثمارات وحجم الإنتاج المحتمل.

وكثفت أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية جهود تأسيس الإنتاج المشترك للأسلحة مع دول أوروبية وفتحت ‌عدة مصانع للمسيرات.

يُذكر أن روسيا كثفت استخدامها في الآونة الأخيرة لمسيّرات "شاهد" المصممة إيرانيا منذ بدء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات، ما دفع كييف لتطوير مسيّرات رخيصة وفعالة لاعتراضها.

وتقول أوكرانيا إن مسيّراتها الاعتراضية التي تضرب المسيّرات الهجومية في الجو، هي رائدة عالميا.

وجعل تأخر إمدادات صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية خلال فصل الشتاء البنية التحتية المدنية في أوكرانيا أكثر عرضة للغارات الجوية الروسية واسعة النطاق التي حرمت مئات الآلاف من التدفئة في درجات حرارة أدنى من الصفر.