رواية طفلة من تحت الأنقاض.. ماذا حدث بقصف مدرسة "شجرة طيبة" في إيران؟

روت طفلة إيرانية لحظات مرعبة عاشتها خلال القصف الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف مدرسة البنات "شجرة طيبة" في مدينة ميناب جنوبي إيران، السبت الماضي، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل شقيقها ووالدتها المعلمة في المدرسة، إلى جانب عشرات الطالبات.

وقالت الطفلة: "عندما كنت في المدرسة، كنت أخرج دائما مع جرس الحصة الأخيرة وكان أخي ينتظرني في الخارج. عندما سمع هذا الصوت، قال: أريد أن أذهب لإنقاذ أمي".

وأضافت: "صعد للأعلى، فضربوه مرة أخرى واستشهد، وكان الصوت يشبه ريحا قوية جدا".

وتابعت: "صرخ جميع المعلمين وهربوا وشعرت بالخوف وذهبت مع معلمي إلى الفصل الدراسي. وبعد ذلك، غبت عن الوعي سقطت صخرة كبيرة على ظهري، عندما استيقظت، جاء رجل ولم يستطع رفعها، ثم استطاعت مجموعة أشخاص رفع جزء منها، خرجت من تحتها".

وأضافت: "أنا سعيدة لأنهم استشهدوا وأريد أن ألحق بهم، أمريكا وإسرائيل إن شاء الله، سيحاسبون".

وقد أثارت رواية الطفلة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مغردون أن ما جرى يشير إلى استهداف متعمد للمدرسة، متسائلين عن سبب قصف منشأة تعليمية تضم طالبات تتراوح أعمار معظمهن بين 5 و12 عاما.

وأشار آخرون إلى تداول ناشطين، قبل أيام، صورا لما قيل إنها مقبرة جماعية تضم 165 فتاة، واصفين المشهد بالقاسي والصادم.

ودعا نشطاء ومؤسسات حقوقية إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات ما حدث ومحاسبة المسؤولين عنه، معتبرين أن ما جرى يمثل استهدافا مباشرا لأطفال داخل مدرسة وليس لهدف عسكري.

وفي السياق ذاته، أعلن محافظ مدينة ميناب أن عدد الطالبات اللواتي لقين حتفهن جراء القصف الإسرائيلي الأمريكي لمدرسة "شجرة طيبة" للبنات في المدينة وصل إلى 165 طالبة.

وأضاف أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 96 تلميذة أخرى من طالبات المدرسة، وقد نُقلن جميعا إلى المستشفى بواسطة فرق الإغاثة.