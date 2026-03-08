ترمب لبريطانيا: لسنا بحاجة لحاملتيْ طائراتكم ولن ننسى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بريطانيا بدأت أخيرا التفكير في إرسال حاملتيْ طائرات إلى الشرق الأوسط، قائلا لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن واشنطن لم تعد بحاجة إليهما.

وواصل ترمب حديثه لبريطانيا قائلا: "لكننا لن ننسى"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى من ينضم إلى الحروب بعد أن تكون قد حققت النصر بالفعل، وفق قوله.

ويأتي هذا بعد تحوّل الموقف البريطاني الذي سبق أن أكده ستارمر في كلمة أمام مجلس العموم بأن بلاده لم تشارك في الهجوم الأوّلي على إيران، موضحاً أن تحركات بلاده في المنطقة ذات طابع دفاعي لحماية الحلفاء والمصالح البريطانية.

وبعد ذلك، أوضح ستارمر أن واشنطن طلبت إذناً باستخدام قواعد عسكرية بريطانية "لأغراض دفاعية"، وأن لندن وافقت بهدف حماية البريطانيين والدفاع عن الحلفاء.

كما أكدت وزارة الدفاع البريطانية بدورها بدء استخدام الولايات المتحدة لقواعد لمنع هجمات إيرانية محتملة، معلنةً رفع جاهزية حاملة الطائرات "إتش إم إس برنس أوف ويلز" لتقليص وقت جاهزيتها للإبحار.

وتزامن ذلك مع هبوط قاذفات أمريكية من طراز "بي1" في قاعدة فيرفورد البريطانية، في حين خرجت احتجاجات في لندن رفضا لقرار السماح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد البريطانية.

وقد أعرب ترمب -في وقت سابق- عن استيائه من تأخر السماح باستخدام قاعدة دييغو غارسيا، قائلا -في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف"- إنه شعر "بخيبة أمل كبيرة" من رئيس الوزراء البريطاني، مضيفا أن الأمر استغرق وقتا طويلا.

وفي وقت سابق من العام، انتقد ستارمر رغبة ترمب ‌في ‌شراء غرينلاند، ووصف تصريحاته بأن القوات الأوروبية كانت تتجنب القتال على الخطوط الأمامية في حرب أفغانستان بأنها "صادمة بكل صراحة".

ومنذ أسبوع، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة المرشد علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين. وتردّ إيران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأهداف مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.