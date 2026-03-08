بعد إعلان إيران قصفها مرتين.. أين تقف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن؟

أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية موقع حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" التي تنتشر في المنطقة، بالتزامن مع الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وكشف التحليل الجغرافي للصور، الذي أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، والملتقطة أمس السبت عبر القمر الصناعي "سينتينل-2″، أن الحاملة تقع في بحر العرب، على بعد 100 ميل بحري (ما يعادل 185 من الكيلومترات) عن السواحل العُمانية، ومسافة تبلغ 173 ميلا بحريا (نحو 320 كيلومترا) من السواحل الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في مناسبتين خلال الحرب الحالية عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن"، ووقعت الحادثة الأولى في الثاني من مارس/آذار الجاري باستخدام 4 صواريخ كروز، وصرّح في ذلك الوقت المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران بأن الحاملة فرّت من موقعها إثر الهجوم.

وجاء الهجوم الثاني أول أمس الجمعة، بعد مرور 4 أيام على الهجوم الأول، حيث تعرضت الحاملة لضربة جديدة عبر طائرات مسيرة على مسافة تبعد 340 كيلومترا من الحدود الإيرانية، وفقا للحرس الثوري.

وفي سياق متصل، رد الحساب الرسمي للقيادة المركزية الأمريكية على إعلان الحرس الثوري محاولته استهداف الحاملة بالقول: "زعم النظام الإيراني غير مرة استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، ثم عاد ليزعم أنها طفت على السطح وغادرت ساحة المعركة بعد مواجهة صواريخ ومسيرات إيرانية". وأرفق الحساب هذا الرد بنشر مجموعة من الصور التي قال إنها التقطت يوم أمس للحاملة وهي تبحر في مياه بحر العرب.

إعلان

وقبل ساعات من الآن، نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤول أمريكي قوله إن حاملة الطائرات "جورج دبليو بوش" من المرجح أن تعمل بالتزامن مع حاملتي الطائرات "فورد" و"لينكولن".

وتدخل حرب إسرائيل والولايات المتحدة على إيران يومها التاسع، وسط حالة من الترقب لاختيار طهران مرشدها الجديد، مع تصاعد مستمر للقصف بين طهران وتل أبيب.