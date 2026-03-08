انفجار يستهدف السفارة الأمريكية في أوسلو

قالت الشرطة النرويجية إن السفارة الأمريكية في أوسلو تعرضت لانفجار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، مما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وذكر شهود أن دوي انفجار سُمع من مجمع السفارة في غرب أوسلو حوالي الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، وشوهد دخان يتصاعد من المجمع.

وقالت شرطة أوسلو إن الانفجار وقع عند مدخل القسم القنصلي، ونشرت عقبه فرق تفكيك متفجرات.

وفي وقت لاحق، ذكرت الشرطة أنه لم يجرِ العثور على أي متفجرات أخرى في المنطقة. وأضافت شرطة أوسلو في بيان "أجريت تحقيقات في الموقع بالاستعانة بكلاب وطائرات مسيرة وطائرة مروحية، للبحث عن واحد أو أكثر من الجناة المحتملين".

وقالت الشرطة إنها كانت على تواصل مع السفارة بشأن الحادثة، كما أكدت بعد ساعات من الانفجار أن المنطقة المحيطة بالمبنى تُعتبر "آمنة" للسكان والمارة.

وكانت السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط قد وُضعت في حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الدائرة حاليا، وقد تعرض عدد منها لهجمات في الأيام الماضية، لكن الشرطة النرويجية لم تقدم أي إشارة على أن الحادثة التي وقعت قرب السفارة الأمريكية في أوسلو مرتبطة بالنزاع، كما لم تقدم بعد أي إشارات أو معلومات بشأن خلفيات وأسباب التفجير.