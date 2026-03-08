اليوم التاسع من الحرب.. هجمات بصواريخ ومسيرات تستهدف 4 دول خليجية

أعلنت كل من البحرين والكويت والسعودية والإمارات، اليوم الأحد، تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، مع دخول التصعيد في المنطقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومه التاسع.

الكويت

ففي الكويت، قالت قوة الإطفاء العام، الأحد، في منشور على إكس إن ضابطين لقيا حتفهما "أثناء أداء واجبهما".

وجاء في المنشور أنها "تنعى ببالغ الحزن والأسى شهيدي الواجب المقدم ركن عبد الله عماد الشراح، الرائد فهد عبد العزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، اللذين استُشهدا أثناء أداء واجبهما في إطار المهام الوطنية المنوطة بوزارة الداخلية".

ولم تقدم تفاصيل عن ملابسات وفاتهما.

وأعلنت وزارة الدفاع التعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية".

وقالت إن "خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة، في استهداف مباشر للبنية التحتية الحيوية".

وفي سياق متصل، أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، تعرض المبنى الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستهداف، مما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، فإن حريقا اندلع في خزانات الوقود التابعة للمطار، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماده، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لمكافحة حريق مقر مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الكويتية إنها رصدت 3 صواريخ باليستية "معادية" اخترقت أجواء البلاد وجرى اعتراضها وتدميرها، قبل أن تعود وتعلن عن التعامل مع هجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية".

كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تعمل على مكافحة حريقي خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت والمقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

البحرين

وفي العاصمة البحرينية المنامة، أعلنت وزارة الداخلية، فجر اليوم أن "العدوان الإيراني استهدف إحدى المنشآت بالقرب من ميناء سلمان"، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تباشر إجراءاتها للسيطرة على حريق اندلع في المكان.

من جهتها، أعلنت الإدارة العامة للمرور في البحرين استئناف الحركة المرورية على جسر الشيخ خليفة بن سلمان بالاتجاهين، بعد أن كانت قد قطعتها لوقت قصير وطلبت من مستخدمي الطريق تجنب المنطقة مؤقتا إلى حين تأمينها.

وصباح اليوم أيضا، أعلنت الداخلية البحرينية، عبر منصة "إكس"، انطلاق صفارات الإنذار، داعية المواطنين للتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وبحسب وزارة الداخلية، أصيب 3 أشخاص ووقعت أضرار مادية في مبنى إحدى الجامعات بمنطقة المحرق إثر سقوط شظايا صاروخ.

وقالت إن "العدوان الإيراني يقصف وبشكل عشوائي أهدافا مدنية ويلحق أضرارا مادية بمحطة لتحلية المياه إثر هجوم بطائرة مسيرة".

وذكرت قوة دفاع البحرين: "دفاعاتنا الجوية اعترضت ودمرت 95 صاروخا و164 طائرة مسيرة منذ بدء العدوان الإيراني".

السعودية

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع، في بيانات منفصلة، فجر الأحد، اعتراض وتدمير 33 مسيرة في أجواء المملكة، منها 24 في العاصمة الرياض وشرقها.

وأوضحت الوزارة أنه جرى إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيرة للحي الدبلوماسي في الرياض، دون تسجيل أضرار مادية أو إصابات.

كما أشارت إلى اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي كانت متجهة إلى حقل شيبة النفطي.

الإمارات

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الدفاع، أن دفاعاتها الجوية رصدت اليوم الأحد 17 صاروخ باليستيا، وتمكنت من تدمير 12 صاروخا وسقط واحد في البحر.

وقالت إن قواتها رصدت 117 طائرة مسيرة اعترضت 113 بينما سقطت 4 داخل الأراضي الإماراتية.

وأوضحت في بيانها أن الاعتداءات خلفت 4 حالات وفاة (من الجنسية الباكستانية والنيباالية والبنغلادشية) و112إصابة متوسطة وبسيطة.

وقالت الوزارة إن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وتأتي هذه الهجمات رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز السبت، وقف استهداف الدول المجاورة ما لم تُشن هجمات على إيران من أراضي تلك الدول.

قطر

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية أمس السبت، تعرض دولة قطر لهجوم بـ10 صواريخ باليستية وصاروخَي كروز، تم إطلاقها من إيران.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن القوات المسلحة نجحت في التصدي لـ6 صواريخ باليستية، في حين سقط صاروخان باليستيان في المياه الإقليمية لدولة قطر، وسقط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة بالسكان دون تسجيل أي خسائر، كما تصدت القوات المسلحة لصاروخَي كروز.

وشددت الوزارة على أن القوات المسلحة القطرية تملك كل القدرات والإمكانيات اللازمة لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.

ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات من الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، وترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيّرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيّرات ما تصفه بأنه "مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.