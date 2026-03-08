أبو الغيط يندد بتهور إيران ومهاجمتها دولا عربية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إيران، اليوم الأحد، إلى تدارك "الخطأ الإستراتيجي الهائل الذي تورطت فيه بمهاجمة دول عربية"، في وقت دعا فيه وزير خارجية مصر إلى "تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي".

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم، على المستوى الوزاري برئاسة دولة الإمارات، لمناقشة التصعيد العسكري في المنطقة واستهداف سيادة وسلامة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات من إيران.

وقال أبو الغيط، في الاجتماع الذي جرى عبر الفيديو وجمع وزراء الخارجية العرب، "لا يُمكن تبرير هذه الهجمات بأية حجة، أو تمريرها تحت أي ذريعة"، مضيفا أنها "تعكس سياسة متهورة".

ودعا طهران إلى "مراجعة سياستها وتدارك الخطأ الإستراتيجي الهائل الذي تورطت فيه بمهاجمة دول عربية".

وشدد على أن الدول العربية ليست طرفا في الحرب الدائرة وأعلنت مُسبقا عن رفض استخدام أراضيها وأجوائها لمهاجمة إيران.

ولفت الأمين العام إلى أن دولا عربية عدة، بينها عُمان التي اضطلعت بدور الوساطة في المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران قبل اندلاع الحرب، إلى جانب قطر ومصر ساهمت "في جهود حثيثة ومخلصة وجادة من أجل تجنيب المنطقة كلها بما فيها إيران ويلات الحرب الدائرة".

الأمن القومي العربي

من جهته، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي اليوم على أهمية تفعيل مفهوم الأمن القومي العربي للحفاظ على أمن الدول العربية وصون سيادتها.

وأعرب عبد العاطي، خلال مشاركته في الاجتماع، عن التضامن الكامل مع الدول الخليجية والأردن والعراق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشددا على الإدانة القاطعة والرفض الكامل لهذه الاعتداءات وأي ذرائع لتبريرها.

وشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والمسار الدبلوماسي لخفض التصعيد العسكري وحدة التوتر، محذرا من خطورة الموقف وضرورة تجنب انزلاق المنطقة نحو المزيد من التصعيد والفوضى الشاملة.

وأشار عبد العاطي إلى ضرورة تفعيل أطر التعاون العربي المشترك للتعامل الفعال مع التهديدات القائمة، بما في ذلك تشكيل قوة عربية مشتركة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيّرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة ومطالبات بوقف هذه الاعتداءات.