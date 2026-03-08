عاجل,
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لن نتردد في استهداف كل من يشارك في اجتماع اختيار المرشد الجديد

Published On 8/3/2026
آخر تحديث: 11:02 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

