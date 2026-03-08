توافق في إيران على المرشد الجديد.. وإسرائيل تهدد باستهدافه

أفادت أحدث التقارير الواردة من طهران بأن مجلس خبراء القيادة، الهيئة الدستورية المعنية باختيار المرشد الإيراني، قد حسم خياراته بالفعل بشأن الشخصية "الأصلح" لتولي هذا المنصب.

وقال عضو المجلس آية الله محمد مهدي ميرباقري، أن أغلبية أعضاء المجلس توصلوا إلى توافق بشأن خليفة المرشد الراحل.

وكشفت وكالة "فارس" عن أن عملية الانتخاب الداخلي قد تمت بالفعل، وأن الإعلان عن الاسم بات مسألة وقت لا أكثر، في ظل توافق الأغلبية على هوية القيادة الجديدة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال "لن نتردد في استهداف كل من يشارك في اجتماع اختيار المرشد الجديد" مضيفا: "الذراع الطويلة لدولة إسرائيل ستواصل ملاحقة خليفة خامنئي وكل من يحاول تعيينه".

عقبة متبقية

وعلى الرغم من حسم اسم المرشد، إلا أن "بعض العقبات" لا تزال قائمة في هذه العملية وفقا لما صرّح به ميرباقري .

وأفاد مراسل الجزيرة بأن العقبة المتبقية تتمثل في الآلية القانونية والإجرائية للإعلان عن هذا الاسم، وحول ما إذا كان يجب أن يأتي قرارها النهائي بعد اجتماع بالحضور الشخصي أم ‌أن يتم إصداره دون الالتزام بهذا الإجراء ‌الشكلي.

ويرى البعض في المجلس أن الظروف الأمنية الاستثنائية وحالة الحرب تجعل من الصعب أو الخطير جمع الأعضاء الـ 88 في اجتماع حضوري كامل، ويدفع هؤلاء باتجاه أن تقوم الأمانة العامة للمجلس باستطلاع آراء الأعضاء بشكل غير مباشر، ومن ثم إعلان النتيجة بشكل رسمي عبر الأمانة العامة.

فيما يرى الرأي الآخر ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية والقواعد الإجرائية للمجلس، والتي تقتضي عقد اجتماع حضوري عام لجميع الأعضاء، والتصويت المباشر تحت إشراف رئاسة المجلس.

ووفقًا للمادة 111 من الدستور الإيراني، ففي حال وفاة المرشد أو استقالته أو عزله من منصبه، يلتزم مجلس الخبراء بتحديد مرشد جديد وإعلانه في أسرع وقت ممكن.

وإلى حين تحديد المرشد تتولى لجنة ثلاثية مهام القيادة مؤقتًا، مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام.