القناة 12: إسرائيل تبحث سيناريوهات خروج من الحرب وتعتبر الأسبوع القادم حاسما

كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل بدأت بمناقشة سيناريوهات الخروج من الحرب إذا لم يتغير النظام الإيراني، على حد وصف القناة، وذلك وفقا لعدة شروط.

وذكرت القناة أن الشروط الإسرائيلية لخروجها من الحرب تدمير منظومة الصواريخ الإيرانية، وتدمير الصناعات العسكرية، والقضاء على البرنامج النووي في إيران.

وقالت القناة إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران ستكثف خلال الأيام المقبلة إطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وذلك مع احتدام الصراع في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأمريكية التي بدأت قبل نحو أسبوع على الجمهورية الإيرانية.

وأوضحت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن إيران لا يزال لديها مئات من الصواريخ الباليستية، مضيفة أن الأسبوع القادم سيكون حاسما في تحديد مسار المعركة، على حد وصف التقرير.

وأشارت القناة إلى أن الأسبوع الثاني من المواجهة مع إيران يشهد تكثيفا للهجمات الإسرائيلية والأمريكية على ما وصفته بمراكز الثقل، بما في ذلك الصناعات الدفاعية والقوات الجوية الإيرانية ومراكز إنتاج الأسلحة.

وزعم التقرير أن "إسرائيل تحتاج لبضعة أسابيع أخرى لإنهاء مهامها، وإلا سيكون النظام في إيران قادرا على العودة مرة أخرى"، على حد وصفه.

وقال التقرير إن "تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن 7 آلاف على الأقل من الحرس الثوري والجيش الإيراني لقوا حتفهم في هجمات أمريكية وإسرائيلية مشتركة".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة ومطالبات بوقف هذه الاعتداءات.