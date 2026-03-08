أخبار|الصين

الصين: 2026 عام مفصلي لعلاقاتنا مع أمريكا

علم الصين وأمريكا
رهان صيني معلن على "عام مفصلي" قبيل زيارة ترمب لبكين (الجزيرة)
Published On 8/3/2026

حفظ

أعربت الصين عن تطلعها لأن يكون عام 2026 عاما مفصليا في علاقاتها مع الولايات المتحدة، في نبرة بدت إيجابية من بكين، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترمب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي تصريحات أدلى بها اليوم الأحد على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان)، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العام الجاري يمثل "عاما مهما" في مسار العلاقات الثنائية.

ورغم إقراره بوجود العديد من الخلافات بين البلدين، أوضح وانغ أن "رئيسي الدولتين حافظا شخصيا على تواصل جيد على أعلى المستويات"، معتبرا أن ذلك يوفر "ضمانة إستراتيجية" للعلاقات الثنائية.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping talk as they leave after a bilateral meeting at Gimhae International Airport, on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Busan, South Korea, October 30, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في لقاء سابق (رويترز)

اللقاء في "منتصف الطريق"

وحول الترتيبات المقبلة، قال وزير الخارجية الصيني إن "تبادل الزيارات رفيعة المستوى موجود بالفعل على طاولتنا، ما يجب فعله الآن هو أن يقوم الجانبان بإعداد جيد لهذه التبادلات، وتهيئة أجواء مناسبة، وإدارة الخلافات القائمة، وإزالة أي عوامل تشتيت غير ضرورية".

وختم وانغ تصريحاته بالتأكيد على أن "موقف الصين كان دائما إيجابيا ومنفتحا، والمفتاح هو أن يلتقي الجانب الأمريكي معنا في منتصف الطريق".

وفيما يتعلق بالقمة المرتقبة في بكين نهاية الشهر الجاري، لم يؤكد وانغ الزيارة رسميا، إلا أنه أشار إلى أن بلاده تسعى إلى علاقة أقل توترا مع واشنطن.

تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متلاحقة وتنافسات دولية محتدمة تضع الاستقرار العالمي على المحك، مما يجعل من العلاقة الصينية الأمريكية محط الأنظار.

المصدر: أسوشيتد برس

إعلان