الصين تدعو لوقف الحرب وتشدد على احترام سيادة وأمن إيران ودول الخليج

دعا وزير خارجية الصين وانغ يي -اليوم الأحد- إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الجارية في المنطقة، مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها التاسع.

ونقلت وكالة رويترز عن وانغ يي قوله إن "التآمر لإحداث ثورة وتغيير النظام الإيراني لا يحظى بتأييد شعبي"، في إشارة إلى مساعي واشنطن وتل أبيب لقلب النظام في إيران.

وقال إن "استخدام القوة ليس وسيلة لحل القضايا"، داعيا الدول الكبرى إلى لعب دور بنّاء لمنع اتساع رقعة القتال.

كما شدد على ضرورة احترام سيادة وأمن إيران ودول الخليج، مشيرا إلى تمسك الصين بموقفها الموضوعي والمحايد.

ومن جهة أخرى، دعا وانغ يي إلى دعم دور الأمم المتحدة وإعادة تنشيطه، قائلا إن "العالم سيكون أسوأ بدون الأمم المتحدة".

واعتبر أن إنشاء هياكل موازية خارج المنظمة الدولية "لا يحظى بشعبية"، في إشارة إلى الانقسام بشأن مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده ستواصل دعم فلسطين في قضيتها المشروعة.

ورغم إدانة الصين بشدة الضربات الأميركية الإسرائيلية لإيران، يستبعد محللون أن تُقدم على مغامرة مواجهة واشنطن من خلال مساعدة شريكتها طهران، وخصوصا أنها تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها النفطية من بلدان تقصفها إيران.

وتخشى الصين -التي تشتري من الشرق الأوسط كميات كبيرة من النفط- أنْ تتأثر وارداتها هذه بالحرب في المنطقة، وبتعطُّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز ذي الأهمية الإستراتيجية، نظرا إلى كونه ممرا حيويا بين المحيط الهندي والخليج.

غير أن خبراء -تحدثوا إلى وكالة الصحافة الفرنسية- يرجّحون أن يكون لدى الصين مخزون احتياطي نفطي كبير يكفيها في الوقت الراهن في حال تعذُّر الاستيراد، مما يتيح لها مواصلة السعي إلى تحقيق أهدافها الدبلوماسية بمعزل عن الحرب، ريثما يُعاد فتح المضيق.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعتزم زيارة الصين في 31 مارس/آذار الجاري، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين.