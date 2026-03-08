إيران تعلن أسر جنود أمريكيين وواشنطن تنفي

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء السبت، أن عددا من الجنود الأمريكيين "وقعوا في الأسر"، ونفت القيادة المركزية الأمريكية صحة هذا الخبر.

وقال لاريجاني على حسابه في منصة إكس "لقد وقع عدد من الجنود الأمريكيين في الأسر"، مضيفا أن الأمريكيين يروّجون روايات مضلّلة عن خسائرهم.

وتابع "إنهم يروّجون رواية مضلّلة تزعم أن خمسة أو ستة من الجنود الأمريكيين قد قُتلوا، ثم لا يلبثون مع مرور الوقت أن يرفعوا عدد القتلى تدريجيا تحت ذرائع مختلفة، كحوادث عارضة أو وقائع مُختلَقة".

في المقابل، قال المتحدث باسم القيادة المركزية للجزيرة إن "مزاعم النظام الإيراني بأسر جنود أمريكيين مثال آخر على أكاذيبه وتضليله".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فشل في تحقيق كل الأهداف التي كان يريدها من الحرب، وعلى رأسها تقسيم إيران.

وأضاف لاريجاني، في مقابلة بثها التلفزيون الإيراني، أن الولايات المتحدة تصورت أنها تستطيع إنهاء الحرب خلال فترة قصيرة مثلما فعلت في فنزويلا لكنها فشلت.

وتابع أن الولايات المتحدة أرادت نشر الفوضى في البلاد عبر اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وبعض المسؤولين لكنها فشلت أيضا في ذلك، متوعدا بمعاقبة ترمب على اغتيال المرشد.