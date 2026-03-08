"إسرائيل واحدة من أبشع الدول بالعالم".. تاكر يهاجم تل أبيب بعد قصف بيروت

يبدو أن الإعلامي الأمريكي اليميني تاكر كارلسون دخل في مواجهة مفتوحة مع "إسرائيل"، وفق ما رآه قطاع واسع من جمهور منصات التواصل، بعد حلقته التي نشرها أمس وتناول فيها الكلفة الباهظة للحرب وتأثيرها في السياسة الأمريكية.

ففي الدقيقة 42 من الحلقة، قال كارلسون: "هناك أمر واحد لاحظته ولا يسعني إلا التعبير عنه، عندما تقول إن الإسرائيليين يدمرون بيروت التي أراها -بعد زيارتي لمدن كثيرة حول العالم- واحدة من أجمل بقاع الأرض".

وأضاف "بيروت ببساطة أعجوبة، إنها جميلة. وإن كونها تدمر على يد إسرائيل… وهي واحدة من أبشع الدول في العالم، حيث لم يبن فيها أي شيء جميل منذ عام 1948، وأنا آسف لقول ذلك لكنني زرت كل مكان في تلك الدولة وهذه هي الحقيقة فإن طبيعة هذه الإمبراطورية الناشئة تدميرية".

وأوضح كارلسون أن الأشياء الجميلة هي التي تنتهي دائما إلى الدمار: "بيروت، وأجزاء من سوريا، المواقع المقدسة، وأجزاء من إيران التي تبدو جميلة للغاية ويتم تفجيرها بالكامل".

وختم حديثه قائلا "يبدو أن هذه حرب على الجمال أيضا، ويبدو أن هناك جهدا مقصودا من قبل الجيش الإسرائيلي لتدمير الجمال، وأردت قول ذلك لأنني أشعر به حقا".

هذا التصريح أثار موجة واسعة من التفاعل على منصات التواصل، حيث رأى كثيرون أن ما تخشاه "إسرائيل" اليوم ليس فقط الجيوش والجبهات العسكرية، بل أيضا الإعلام الرقمي.

فالحرب الإعلامية والرقمية أصبحت، في عصرنا، لا تقل أهمية عن امتلاك صواريخ بعيدة المدى، أو طائرات من الجيل الخامس، أو أنظمة دفاع متطورة، فإذا أردت جيشا قويا فلا بد أن يكون لك صوت قوي.

ما يقوم به تاكر كارلسون، ومعه عدد متزايد من الأصوات الغربية الناقدة لـ"إسرائيل"، يعد تطورا لافتا وربما حدثا تاريخيا في مسار المعركة الإعلامية، إذ أسهم في تشكيل ضغط معنوي وسياسي أزعج حكومة بنيامين نتنياهو وأربك خطابها الدعائي.

ورأى مغردون أن ملاحظات كارلسون حول "الحرب على الجمال" تنسجم مع سجل طويل لسياسات الاستهداف الممنهج للتراث العربي.

ومن أمثلة ذلك ما حدث في سوريا والعراق وفلسطين، حيث أصابت الغارات مواقع أثرية وتاريخية ودينية تحمل جزءا أساسيا من هوية المنطقة.

وأشار ناشطون إلى أن تاكر يصعّد ضد إسرائيل بعد إيقافه في مطار بن غوريون والتحقيق معه خلال زيارته لإسرائيل للقاء السفير الأمريكي في تل أبيب مايك هاكابي، الشهر الماضي.