أمير قطر يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا السبت من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، جرى خلاله استعراض التطورات الإقليمية في ظل الهجمات الإيرانية على المنطقة.

وحسب بيان للديوان الأميري في دولة قطر، فقد "اطمأن رئيس دولة الإمارات على الأوضاع في دولة قطر إثر الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها، مجددا تضامن بلاده معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

ومن جانبه، أعرب الشيخ تميم عن "تقديره لهذا الموقف الأخوي، مؤكدا تضامن دولة قطر مع دولة الإمارات في صون سيادتها وأمنها واستقرارها".

وجرى خلال الاتصال "استعراض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإيراني وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والدولي، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين البلدين، وتعزيز العمل والتعاون المشترك بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة".

وشدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري والحيلولة دون اتساع نطاقه، وحثا على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التوتر ووقف الهجمات، وتغليب الحوار والمسار الدبلوماسي بما يسهم في احتواء الأزمة وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.