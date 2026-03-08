أكراد سوريون يحذرون نظراءهم الإيرانيين من مغبة التحالف مع واشنطن ضد طهران

حذر أكراد سوريون نظراءهم الإيرانيين من مغبة التحالف مع الولايات المتحدة لمحاربة الحكومة الإيرانية، مستشهدين بتجربتهم الخاصة في سوريا في الأشهر القليلة الماضية، ومشيرين إلى أن واشنطن "ستتخلى" عن الأكراد الإيرانيين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا أحمد بركات، لرويترز، إن على القوات الكردية الإيرانية توخي "الحذر الشديد".

وذكر بركات أن القرار يعود إليهم في النهاية، لكنه يعتقد أن قبول دعوة الولايات المتحدة واعتبارهم رأس الحربة في مواجهة النظام الإيراني أو إضعافه لا يصبّان في مصلحة أكراد إيران في الوقت الحالي، على حد وصفه.

ووفقا لرويترز، فإن جماعات مسلحة كردية إيرانية متمركزة في شمال العراق تشاورت مع الولايات المتحدة في الأيام القليلة الماضية بشأن إن كان ينبغي مهاجمة قوات الأمن في غرب إيران وكيفية تنفيذ ذلك، مستفيدين من الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

لكنَّ أكرادا سوريين حذروا نظراءهم الإيرانيين من التحالف مع واشنطن، إذ قال سعد علي (45 عاما) وهو من سكان القامشلي شمال شرقي سوريا "آمل ألا يتحالف أكراد إيران مع أمريكا، لأنهم سيتخلون عنهم".

وأضاف لرويترز "غدا، إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والإيرانيين، فسوف يقضون عليكم. لا تكرروا أخطاءنا".

وقاتل مسلحون أكراد بدعم أمريكي تنظيم الدولة الإسلامية قبل أكثر من عقد، وأسسوا منطقة تمتعت بحكم شبه ذاتي في الأراضي التي انتزعوا السيطرة عليها من التنظيم.

"تجربة مريرة"

لكنْ في يناير/كانون الثاني الماضي، استعاد الجيش السوري سيطرته على معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد بعد هجوم واسع النطاق.

وناشد أكراد سوريا الولايات المتحدة التدخل لصالحهم، لكنَّ واشنطن حثتهم بدلا من ذلك على الاندماج مع قوات الحكومة وفي المجتمع السوري.

ورأى أمجد كاردو (26 عاما)، وهو كردي سوري من القامشلي، أن على الأكراد في إيران عدم خوض أي حروب داخل الأراضي الإيرانية دون ضمانات قوية ومُوقعة من الولايات المتحدة بشأن مستقبل هذه المناطق الكردية في إيران.

وقال إن أكراد سوريا، على وجه الخصوص، مروا بتجربة سلبية مع الأمريكيين بعد تخلّي واشنطن عن دعمهم (في مواجهة الحكومة السورية).

وأوضح مصدر كردي إيراني أن القادة الأكراد لديهم مخاوف من تعرُّضهم "للخيانة"، لافتا إلى أن القادة الأكراد الإيرانيين طلبوا ضمانات من الولايات المتحدة، دون أن يحدد طبيعتها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرويترز، يوم الخميس، إنه سيكون "من الرائع" عبور القوات الكردية الحدود من شمال العراق إلى إيران، لكنه أحجم عن إجابة سؤال بشأن إن كانت الولايات المتحدة ستقدّم إليهم دعما جويا إذا فعلوا ذلك.

وبدا أن ترمب غيَّر موقفه، أمس السبت، حين قال للصحفيين إنه لا يريد أن يدخل المقاتلون الأكراد إيران.

وأفادت رويترز، الأسبوع ‌الماضي، بأن إسرائيل تُجري محادثات مع جماعات كردية إيرانية متمركزة في إقليم كردستان العراق منذ نحو عام.