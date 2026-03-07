قال مراسل الجزيرة إن انفجارات عدة دوت في العاصمة الإيرانية طهران في منتصف الليلة، في حين قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها نفذت ضربات على أكثر من 3 آلاف هدف في إيران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذكر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا قضوا جراء الضربات على بلاده.

وأوردت وكالة فارس أن غارات أمريكية إسرائيلية جديدة شنت على مناطق في غرب وجنوب غربي طهران، وقالت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت انفجارات دوت في الأهواز وميناء لنغه وفي مدينة سقز جنوب غربي البلاد وهي قريبة من الحدود مع العراق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على حسابها على منصة "إكس" الليلة، إن الأهداف الإيرانية التي قصفها الجيش الأمريكي خلال الأسبوع الأول من الحرب على إيران شملت مراكز القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومواقع إطلاق الصواريخ، فضلا عن ضرب السفن الحربية والغواصات الإيرانية.

وحسب القيادة المركزية، المعروفة اختصار بـ"سنتكوم"، فإن الجيش الأمريكي استهدف حتى الآن 43 سفينة حربية إيرانية، بعضها دُمّر، وبعضها لحقت به أضرار بليغة.

الضربات الإسرائيلية

من ناحيتها، أعلنت إسرائيل أنها وجهت ضربات لأكثر من 400 هدف داخل إيران أمس الجمعة، وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته استهدفت منصات إطلاق صواريخ باليستية، ومستودعات طائرات مسيرة في غرب إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي، في الساعات الأولى من اليوم السبت، إنه بدأ موجة جديدة من الضربات التي تستهدف البنية التحتية الإيرانية في العاصمة طهران.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قصفت أجزاء من غرب إيران لدعم مجموعات كردية إيرانية للسيطرة على بلدات حدودية إيرانية.

وزعمت تل أبيب أن الجيش الإسرائيلي يضرب حصرا "أهدافا عسكرية" في إيران، وذلك بعدما أعلنت طهران أن مئات المنازل أصيبت في ضربات إسرائيلية.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني قولها، أمس الجمعة، إنه تم استهداف 390 وحدة سكنية و528 مركزا تجاريا و13 مركزا طبيا منذ بداية حملة القصف الأميركي الإسرائيلي على إيران منذ 7 أيام.

وبثّت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو لمناطق سكنية بدا أنها تعرضت للقصف في مدينة إيلام غربي البلاد، وفي العاصمة طهران.

وذكر مساعد حاكم أصفهان إن هجمات أمس الجمعة على المدينة وسط إيران أودت بحياة 8 أشخاص، كما تضرر 80 وحدة سكنية.

الخسائر البشرية

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في تصريحات صحفية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده أودت بحياة ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا، وأصيب آلاف آخرون.

وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قرابة 180 طفلا قتلوا في الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة، أن من بين القتلى 168 طفلة قضين في هجوم على مدرسة ابتدائية إيرانية وقع في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأوردت وكالة تسنيم الإيرانية أمس الجمعة أن كاميرات مراقبة وثقت لحظة استهداف مدرسة للبنين في قزوين غربي طهران.