حريق ضخم بمقر شركتين أمريكيتين بالبصرة وفصائل تهدد مصالح أمريكا

شب حريق كبير في مكاتب ومستودعات شركتيْ هاليبرتون وكيه. بي. آر الأمريكيتين عقب هجوم بمسيّرة في مدينة البصرة جنوبي العراق، فيما هددت فصائل عراقية باستهداف مصالح أمريكية في دول عربية.

وقال مصدر في قيادة عمليات البصرة إن الهجمات على شركتيْ هاليبرتون وكيه. بي. آر الأمريكيتين أسفر عن حريق كبير جدا.

من جهته، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني بالعراق أن الحريق في المطار العسكري كان عَرَضيا نتيجة تصدي منظومة الدفاع الجوي لمسيرة.

وفي السياق، أكد مصدر أمني عراقي للجزيرة وقوع هجوم جديد بطائرة مسيرة على معسكر الدعم اللوجستي للسفارة الأمريكية قرب مطار بغداد.

وأفاد المصدر الأمني بإخلاء مقار الشركات الأمريكية النفطية في البصرة من العاملين العراقيين.

استهداف المصالح الأمريكية

من جهة أخرى، نقلت وكالة الأناضول عن "تنسيقية المقاومة العراقية" تهديدها باستهداف مصالح أمريكية في دول عربية، في حال "المساس بأمن الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت".

وقالت التنسيقية -في بيان- إن "أي مساس بأمن المدنيين في الضاحية سيحوّل السفارات والمنشآت النفطية التابعة للولايات المتحدة في عدة دول عربية إلى أهداف مشروعة".

وأضافت متوعدة: "الأمن المجزَّأ قد انتهى، أمن الجميع أو لا أمان لأحد".

وتعد التنسيقية الإطار الجامع لفصائل شيعية مسلحة في العراق، بينها كتائب "حزب الله"، وحركة "النجباء"، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب سيد الشهداء".