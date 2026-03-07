هجمات تستهدف دولا خليجية ووزير الدفاع السعودي يحذر طهران

شهدت منطقة الخليج موجة واسعة من الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية في السعودية والإمارات والبحرين، مما دفع الرياض إلى توجيه تحذيرات مباشرة لطهران.

ووجّه وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران، داعيا إياها إلى تغليب الحكمة والابتعاد عن التقديرات غير الدقيقة، وذلك في أعقاب سلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت حيوية وقواعد عسكرية في المملكة ودول خليجية أخرى.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس" عقب لقائه قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، قال وزير الدفاع السعودي "بحثنا الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين بلدينا الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، متمنّين أن يُغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة".

تصعيد ميداني

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير منظومة من الأهداف المعادية.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي بأنه "تم اعتراض وتدمير أربع مسيرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة النفطي"، موضحا أنه جرى أيضا "اعتراض وتدمير مسيرة شرق مدينة الرياض".

وشملت موجة الهجمات الإيرانية محاولات استهداف لمرافق عسكرية إستراتيجية، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودي "اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية" في محافظة الخرج جنوب شرق الرياض.

وكانت الحكومة السعودية قد أكدت أمس الجمعة اعتراض ثلاثة صواريخ أخرى حاولت استهداف المرفق ذاته.

وفي السياق الميداني، أحصت تقارير اعتراض نحو 17 طائرة مسيرة وصاروخا في أجواء المملكة خلال الساعات الأخيرة، تركز معظمها في منطقة الربع الخالي باتجاه حقل شيبة، بالإضافة إلى استهداف متكرر لمصفاة "رأس تنورة" شرقي البلاد.

انفجارات في دبي والمنامة

ولم تقتصر الهجمات على الأراضي السعودية، حيث سمع دوي انفجارات في كل من دبي بالإمارات والمنامة بالبحرين.

وفي الإمارات، أعلنت حكومة دبي أن "الجهات المختصة في دبي تعاملت مع حادث محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات".

كما أكدت أن "لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث".

وفي المنامة، انطلقت صافرات الإنذار عقب سماع دوي انفجار، وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية على إثر ذلك بيانا قالت فيه "نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وتأتي هذه التطورات بعد أسبوع من بدء الهجمات الإيرانية على أهداف في أنحاء الخليج، عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفتها.

وتؤكد طهران أنها تستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة، في حين أصابت الهجمات مواقع مدنية وموانئ في 8 دول عربية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق.

ويتزامن هذا التصعيد مع رشقات صاروخية وطائرات مسيرة تطلقها إيران باتجاه إسرائيل ردا على عمليات عسكرية أمريكية وإسرائيلية أدت لمقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.