مسؤولون أوروبيون وقادة من الشرق الأوسط يناقشون تطورات الحرب بالمنطقة

قال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الجمعة، إن كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية وأورسولا فون دير لاين سيعقدان مؤتمرا عبر الفيديو مع قادة من الشرق الأوسط يوم الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في المنطقة.

وأضاف المتحدث: "سيوفر هذا اللقاء فرصة للاستماع إلى تقييمات القادة للوضع، ومناقشة تقديم المزيد من الدعم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدول المنطقة، فضلا عن سُبل إنهاء الصراع الحالي".

وناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، خلال اتصال مرئي الخميس، الوضع في إيران والشرق الأوسط مع نظرائهم من مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الاجتماع، دعا الجميع إلى الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة، مؤكدين مجددا حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها ضد إيران.

واعتبر الاتحاد الأوروبي، الجمعة، هجمات إيران "العشوائية" في الخليج وتركيا وأذربيجان تصعيد إضافي يزيد احتمال اتساع رقعة الحرب إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، بينما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيّرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.