عراقجي: ترمب أجهض مبادرة بزشكيان لخفض التصعيد مع دول الجوار

قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم السبت، إن مبادرة الرئيس مسعود بزشكيان بخفض التصعيد مع دول المنطقة "قتلها" الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأوضح عراقجي أن الرئيس بزشكيان أعرب عن انفتاحه على خفض التصعيد "شرط عدم استخدام دول الجوار لمهاجمة شعبنا، لكنَّ ترمب قتلها على الفور".

وأضاف أنه إذا كان ترمب يسعى إلى التصعيد فهذا ما سيحصل عليه، مشيرا إلى أنه أبلغ مبعوثي ترمب إبان المحادثات بأن الحرب لن تحسّن موقف واشنطن التفاوضي.

وأعلن الرئيس الإيراني بزشكيان، في وقت سابق اليوم، وقف استهداف الدول المجاورة ما لم تُشن من أراضيها هجمات على بلاده.

وقدَّم -في خطاب نقله التلفزيون الرسمي- الاعتذار إلى الدول المجاورة التي تعرضت لهجوم من إيران، وقال "هم إخوتنا، وعلينا أن نتكاتف مع هؤلاء الأعزاء لإرساء السلام والاستقرار، ولا نية لدينا لغزو دول أخرى".

وأضاف بزشكيان أن المجلس القيادي المؤقت أعلن أنه لن تكون هناك أي هجمات أخرى على الدول المجاورة، ولن يجري إطلاق أي صواريخ إلا إذا جاءت هجمات من تلك الدول ضد إيران.

وقال عراقجي إن مسؤولية تشديد تحركات إيران في الدفاع عن نفسها تقع على عاتق الولايات المتحدة، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح بعد عقود من الفشل في خداع الإدارة الأمريكية لشن الحرب نيابة عن إسرائيل.

وتتعرض 8 دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية منذ 28 فبراير/شباط الماضي، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا متواصلا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف مصالح أمريكية في تلك الدول، لكنَّ بعض الهجمات خلَّفت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها موانئ ومبانٍ سكنية.

وبموازاة ذلك، تطلق طهران صواريخ ومسيَّرات اتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، ضمن ردها على هجمات إسرائيلية وأمريكية متواصلة، قتلت مئات الأشخاص بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.