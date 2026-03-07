وزير الدفاع الإسرائيلي للبنان: ستدفعون ثمنا باهظا إن لم تنزعوا سلاح حزب الله

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لبنان، اليوم السبت، بدفع "ثمن باهظ" إذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح "حزب الله"، وذلك في أعقاب فشل عملية كوماندوز إسرائيلية خلال ساعات الليل شرقي لبنان.

وقال كاتس في بيان "ليس لدينا أي مطالبات بالسيادة على أراض في لبنان، لكننا لن نقبل بموقف يتجدد فيه ما ظل قائما لسنوات عديدة، وهو إطلاق النار من الأراضي اللبنانية نحو دولة إسرائيل".

وأضاف "لذلك نحن.. نحذر: تحركوا واتخذوا الإجراءات اللازمة قبل أن نتخذ نحن إجراءات أكثر".

وشن كاتس هجوما على الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، قائلا " إذا كان (الأمين العام السابق) حسن نصر الله قد دمر لبنان فإن نعيم قاسم قد يقوده إلى مزيد من الدمار"، على حد تعبيره.

إنزال جوي

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني -فجر اليوم السبت- إنه اشتبك مع قوة مشاة إسرائيلية جرى إنزالها في شمال محافظة البقاع شرقي لبنان، فيما قالت قوات اليونيفيل إن 3 من جنودها أصيبوا في قصف استهدف قاعدة لها في جنوب لبنان.

وأوضح حزب الله أنه رصد تسلل 4 مروحيات حربية إسرائيلية عمدت لإنزال قوة مشاة عند مثلث جرود بلدات يحفوفا الخريبة ومعربون، وعندما تقدمت قوة المشاة الإسرائيلية باتجاه الحي الشرقي لبلدة النبي شيت -ولدى وصولها إلى المقبرة- اشتبك معها مقاتلون من الحزب.

وحسب بيان للحزب، فإن "الاشتباك مع العدو تطور بعد انكشاف القوة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة نارية مكثفة شملت 40 غارة لتأمين انسحاب القوة من المنطقة".

وفي المقابل، لأقر الجيش الإسرائيلي، السبت، بفشل عملية إنزال نفذتها قواته في سهل البقاع شرقي لبنان الليلة الماضية، للبحث عن رفات الطيار رون أراد المفقود منذ 40 عاما.

اتساع الدائرة

والاثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران ما خلّف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وهاجم حزب الله حليف إيران، الاثنين، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واغتيالها خامنئي.

وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف عشرات القتلى، ثم بدأت الثلاثاء، توغلا بريا محدودا.

وسبق أن قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة.