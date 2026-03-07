هجمات إيرانية على مناطق مختلفة في الخليج والقوات الدفاعية تتصدى لها

أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري أنه استهدف بالصواريخ رادارا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت، كما أكد أنه استهدف بـ "أسلحة دقيقة" القوات الأمريكية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الليلة، عن تدمير منظومات الدفاع الجوي 84 صاروخا و147 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على البلاد.

بدورها قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن مبان تم استهدافها في البحرين كانت "تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، مشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأكدت قطر، الجمعة، بأن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبان استهدفتها إيران في البحرين، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوفهم، فيما سُمعت انفجارات في دبي وأبو ظبي والمنامة والكويت، مع مواصلة طهران هجماتها لليوم السابع.

كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة الكويتية تصدت منذ فجر يوم الجمعة لموجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة القادمة من إيران.

كما سُمع دوي انفجارات جديدة في الكويت العاصمة، الجمعة، فيما قالت وزارة الدفاع الكويتية إن الدفاعات الجوية تتعامل مع هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة اخترقت الأجواء.

وأفادت وزارة الدفاع السعودية، مساء الجمعة، أنها اعترضت ودمّرت صاروخ كروز قرب مدينة الخرج في وسط المملكة، كما أكدت وزارة الدفاع السعودية تصديها لمحاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيرات في الربع الخالي.

ومنذ أن بدأت إيران غاراتها ردا على الهجوم الإسرائيلي الأميركي الذي تعرضت له، السبت الماضي، قُتل 13 شخصا على الأقل في الخليج، بينهم 7 مدنيين، بينما أعلنت واشنطن مقتل 6 من أفرادها العسكريين في خضم الحرب، بينهم 4 في الكويت.

وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية الجمعة أن 67 عسكريا أصيبوا منذ بدء الضربات الانتقامية الإيرانية، في أعلى حصيلة بين جيوش الدول الخليجية، وقال الناطق باسم وزارة الدفاع سعود العطوان إن "المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة".