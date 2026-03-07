عاجلعاجل,
عاجل | لاريجاني: ترمب فشل في تحقيق كل الأهداف التي كان يريدها من الحرب وعلى رأسها تقسيم إيران
Published On 7/3/2026|
آخر تحديث: 23:07 (توقيت مكة)
أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني:
- ترمب فشل في تحقيق كل الأهداف التي كان يريدها من الحرب وعلى رأسها تقسيم إيران
- ترمب يقول إنه يجب أن يشارك في اختيار المرشد المقبل وهذه تصريحات حمقاء
- أمريكا تصورت أنها تستطيع إنهاء الحرب خلال فترة قصيرة مثلما فعلت في فنزويلا لكنها فشلت
- أمريكا أرادت نشر الفوضى في البلاد عبر اغتيال القائد خامنئي وبعض مسؤولينا لكنها فشلت
- ترمب يعتقد مخطئا أنه يستطيع تكرار ما فعله في فنزويلا لعدم معرفته بشعبنا والمنطقة
- الأمريكيون تواصلوا مع جماعات انفصالية كردية للتحرك ضدنا لكنهم فشلوا
- قد تكون هناك بعض الخلافات في الداخل لكن شعبنا متحد عندما تتعرض البلاد للخطر
- قادتنا العسكريون حذروا الجماعات الانفصالية من أن أي تحرك ضدنا سيواجه برد حاسم
- إذا استخدمت قواعد في المنطقة لضربنا سنرد عليها لكننا لا نريد صراعا مع جيراننا
المصدر: الجزيرة