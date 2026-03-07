طيران الإمارات يستأنف الرحلات بعد تعليق مؤقت

أعلن طيران الإمارات استئناف الرحلات في مطار دبي، بعد إعلان سابق بتعليقها، وسط أنباء عن تعامل السلطات مع "حادث محدود" في المطار لم يسفر عن إصابات.

وكان بيان سابق لطيران الإمارات نشرته الشركة في حسابها على منصة إكس قد قال "تم تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان "يُرجى عدم التوجه إلى المطار. ستُشارك طيران الإمارات التحديثات حال توفرها. نشكر عملاءنا الكرام على تفهمهم وصبرهم".

وتُسيّر الشركة ⁠حاليا رحلات ⁠محدودة من دبي ⁠وأبوظبي عبر ⁠ممرات جوية ⁠آمنة.

وكانت الإمارات قد نفت، صباح اليوم السبت، تعرض مطار دبي الدولي لهجوم، مؤكدة تعامل الجهات المختصة مع "حادث محدود" لم يسفر عن إصابات.

"حادث محدود"

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، إن "الجهات المختصة تعاملت مع حادث محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل إصابات".

وأضاف "لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حاليا بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث".

ولم يذكر المكتب تفاصيل عملية الاعتراض أو مصدر الإطلاق، لكن الإمارات تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات إيرانية، تقول طهران إنها تستهدف بها ما تسميه "مصالح أمريكية في المنطقة".

وخلال الساعات الماضية، تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعرض مطار دبي لهجوم بطائرات مسيرة، وهو ما نفته السلطات الإماراتية.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد أعلن الاثنين الماضي استئنافا محدودا للرحلات الجوية من مطاري "دبي الدولي" و"آل مكتوم الدولي"، بعد تعليق العمل فيهما منذ 28 فبراير/شباط الماضي، على إثر الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران ورد طهران العسكري.

وتتعرض 8 دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية منذ 28 فبراير الماضي، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا متواصلا على طهران.

إعلان

وتقول إيران إنها تستهدف "مصالح أمريكية" في تلك الدول، غير أن بعض تلك الهجمات خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.