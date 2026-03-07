عاجل,
أخبار

عاجل | طيران الإمارات: تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر

ترامب ومادورو
Published On 7/3/2026
|
آخر تحديث: 10:35 (توقيت مكة)

حفظ

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

إعلان