ترمب: إيران ستتعرض اليوم لضربة قوية جدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترمب إن إيران ستتعرض "لضربة قوية ⁠جدا" اليوم السبت، وإنه يدرس توسيع نطاق المناطق والفئات المستهدفة، ‌دون الخوض في التفاصيل.

وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشال "اليوم ستتعرض إيران لضربة قوية ⁠جدا! ندرس بجدية ⁠استهداف مناطق وفئات لم تكن مُدرجة ضمن خطط ⁠الاستهداف حتى هذه ⁠اللحظة، وذلك ⁠بسبب سلوك إيران السيّئ".

وأشار إلى أن إيران ‌اعتذرت لجيرانها عن شن ضربات ‌عليهم، وهو ‌ما اعتبره استسلاما.

طهران تعتذر

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أعلن اليوم السبت اعتذاره لدول الجوار عن استهدافها بهجمات خلال الأيام الماضية، وقال إن "مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات ما لم ينطلق هجوم من تلك الدول على إيران".

وقال الرئيس الإيراني "أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها"، مضيفا "يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام".

وتابع بزشكيان "في ظل فقدان قادتنا وقائدنا بسبب العدوان الوحشي، فإن قواتنا المسلحة تصرّفت بشكل مستقل".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات من الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، وترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيّرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيّرات ما تصفه بأنه "مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدَفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.