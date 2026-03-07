بزشكيان: أعتذر للدول المجاورة وسنوقف استهدافها ما لم تنطلق هجمات منها

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اعتذاره لدول الجوار بعد استهدافها بهجمات خلال الأيام الماضية، وقال إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات ما لم ينطلق هجوم من تلك الدول على إيران.

وفي كلمة بُثت اليوم السبت، قال بزشكيان: "أعتذر للدول المجاورة وليست لدينا عداوة معها"، مضيفا: "يجب أن نعمل مع دول الجوار بهدف ضمان وتأمين الأمن والسلام".

وأكد أن إيران "ملتزمة بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، ولا يحق للعدو أن يتجاهل حقوقها".

وأشاد بزشكيان بصمود الإيرانيين، وقال: "ممتنون لشعبنا ويجب أن نضع خلافاتنا جانبا وندافع عن بلادنا بقوة"، مضيفا: "صامدون حتى آخر رمق لإخراج بلادنا من هذه الأزمة".

وأكد أن إيران لن تستسلم لإسرائيل والولايات المتحدة، وذلك مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، وأضاف أن "الأعداء سيأخذون حلمهم باستسلام الشعب الإيراني معهم إلى القبر".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، بينما ترد طهران على تل أبيب بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والعراق والأردن، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.